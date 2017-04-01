В Северной Корее отмечают "День Солнца" --- // Сегодня, 09:31 // 0

В Северной Корее отмечат самый крупный политический праздник - "День Солнца", который связан с днем рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Российские коммунисты по этому поводу отреагировали пафосным заявлением. ИА "ТИРАС" публикует его текст:







Председателю Трудовой Партии Кореи, Председателю Государственного Совета КНДР, Высшему руководителю КНДР уважаемому товарищу Ким Чен Ыну





Первому Секретарю Центрального Комитета Кимирсенско-Кимченирского Союза Молодёжи товарищу Чен Ен Наму





Молодёжи и всему народу КНДР





Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

Поздравляем Вас, всю чучхейскую молодёжь и весь трудовой народ Корейской Народно-Демократической Республики с главным государственным праздником КНДР – Днём Солнца, 105 годовщиной со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена!

Товарищ Ким Ир Сен для нас, передовой прогрессивной молодёжи современной России, олицетворяет пример самоотверженного героя, который всю свою жизнь посвятил революционной борьбе за светлое будущее своего народа. Встав в юношеском возрасте на путь борьбы с империализмом, он прошёл путь в 1000 ли, чтобы организовать разрозненные передовые отряды в мощную партизанскую армию, освободившую страну от колониальной администрации и иноземных захватчиков. Великому Ким Ир Сену посчастливилось в молодом 33-летнем возрасте добиться выдающейся победы над коварным, хитрым и сильным врагом – японским милитаризмом и приступить к мирному строительству новой революционной страны.

Для нас, членов молодёжной организации, молодые годы Ким Ир Сена представляют особый интерес, поскольку его пример показывает, каких грандиозных успехов можно добиться не только для себя, но и для своей страны, для всего народа в том возрасте, когда многие делают только первые робкие шаги вo взрoслoй самoстoятельнoй жизни.

Весь жизненный путь великого Ким Ир Сена, его дела и идейно-теоретическое наследие для нас представляют собой огромную сокровищницу опыта, знаний, советов и указаний к действию.

В условиях распада Советского Союза, разобщённости прогрессивных организаций нашей страны и наступления сил реакции многим активистам молодёжного движения России интересно узнать, как великий Ким Ир Сен справлялся с задачами корейской революции, как победил коварных врагов в лице разношёрстных империалистов и их приспешников, как смог организовать несокрушимое национально-освободительное движение, комсомол и партию, партизанские отряды, наконец, первое в истории своей страны народно-демократическое, социалистическое государство! Наконец, мы постоянно стараемся выявить особенности характера, стиля работы, политической стратегии и идеологической работы великого Ким Ир Сена, которые позволили ему избежать тех ошибок, которые были характерны для некоторых других руководителей, в том числе и бывших лидеров нашей страны, которые привели к краху Советского Союза и социалистического блока в странах Европы, прогрессивных режимов в других регионах мира.

Пример Ким Ир Сена показывает, что СССР и социалистический строй можно было сохранить даже в самых трудных условиях, и тем самым обеспечить дальнейшее развитие страны и её успех, культурный подъём и счастье народа.

Мы изучаем опыт Ким Ир Сена индивидуально и коллективно, в системе политической учёбы, проводим семинары по истории революционной деятельности, изучаем классические труды и восхищаемся гением Ким Ир Сена!

Мы готовимся к важному событию в мировой молодёжной политике – XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт в России, в городе Сочи в октябре 2017 года, отдавая дань памяти великому Ким Ир Сену, который внёс существенный вклад в историю фестивального движения, организовав XIII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Пхеньяне в 1989 году. Мы будем рады провести ряд совместных мероприятий с Кимирсенско-Кимченирским Союзом Молодёжи как в период подготовки к грядущему фестивалю, так и в дни его проведения. Уверены, что площадка фестиваля – отличное место для пропаганды опыта великого Ким Ир Сена среди прогрессивной молодёжи России и всего мира!

Мы желаем успеха высшему руководителю КНДР товарищу Ким Чен Ыну, всем членам Кимирсенско-Кимченирского Союза Молодёжи, всей молодёжи и студентам КНДР, всему корейскому народу в делах, которые вы ведёте по заветам великого вождя товарища Ким Ир Сена! Сохраняя имя и заветы Ким Ир Сена в своём сердце, отдавая все свои силы претворению их в жизнь, активно участвуя в социалистическом строительстве, укрепляя международное единство прогрессивной молодёжи мира, вы способствуете окончательной победе дела корейской революции, строительству могучей и процветающей социалистической державы, а также делу передовых сил всего мира, мировому революционному процессу!

Желаем Вам успехов, стойкости и преданности вождю!

Желаем Вам счастья в борьбе и созидательном труде на благо всего народа!

Пo пoручению Бюрo ЦК

Рoссийскoгo Кoммунистическoгo Сoюза Мoлoдежи

Первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина