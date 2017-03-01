/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Массовые самоубийства в Азербайджане беспокоят талышей

Массовые самоубийства в Азербайджане беспокоят талышей

---
//
Сегодня, 12:44
//
0
Самоубийства в Азербайджане приобретают массовый характер, считают российские талыши. "Это результат безисходности и экономической катастрофы", отмечает талышский тележурналист Забил Магеррамов. В отчаянии и тревоге он размещает следующий пост в социальных сетях:
 
 
"Дорогие друзья! За прошедшие сутки в этом искусственном государстве под названием Азербайджан произошли 5 самоубийств! Это ли не показатель развития без аналога? Люди уже не видят иного пути кроме как покончить со своей бесперспективной жизнью. Народ доведен до такого состояния,что суициды приняли общереспубликанский масштаб. Обратите внимание, - это не суициды подростков на почве несчастной любви! Самоубийства совершают взрослые, состоявшийся люди, примерные главы семейств. Так что,друзья, делайте выводы!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Талыши поддерживают союз России с Ираном
Талыши поддерживают союз России с Ираном
Молдова: молодежная мода на самоубийства угрожает стране
Молдова: молодежная мода на самоубийства угрожает стране
Талыши в России и Азербайджане: один народ две судьбы
Талыши в России и Азербайджане: один народ две судьбы
comments powered by HyperComments
31 Марта 2017 / Пятница / 19 46
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru