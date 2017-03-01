Массовые самоубийства в Азербайджане беспокоят талышей --- // Сегодня, 12:44 // 0

Самоубийства в Азербайджане приобретают массовый характер, считают российские талыши. "Это результат безисходности и экономической катастрофы", отмечает талышский тележурналист Забил Магеррамов. В отчаянии и тревоге он размещает следующий пост в социальных сетях:

"Дорогие друзья! За прошедшие сутки в этом искусственном государстве под названием Азербайджан произошли 5 самоубийств! Это ли не показатель развития без аналога? Люди уже не видят иного пути кроме как покончить со своей бесперспективной жизнью. Народ доведен до такого состояния,что суициды приняли общереспубликанский масштаб. Обратите внимание, - это не суициды подростков на почве несчастной любви! Самоубийства совершают взрослые, состоявшийся люди, примерные главы семейств. Так что,друзья, делайте выводы!".







