Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство
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Сегодня, 18:49
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Было признано, что сегодня успешная семья - относительная редкость и поэтому следует развивать методы ее формирования. Для этого стоит объединить науку и прикладную психологию.
В итоге стороны пришли к мнению о необходимости проведения серии тренингов и практикумов по этому направлению. Европейский институт JOSTO выделит это в отдельное направление научно-практической работы, подчеркнул ректор Дмитрий Соин.
29 Марта 2017 / Среда / 21 14
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