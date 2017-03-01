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Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство

Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство

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Сегодня, 18:49
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Создание гармоничной семьи - это великое искусство, считают ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и психолог, женский консультант  Денис Байгужин. К этому выводу они пришли в ходе обсуждения вопросов связанных с межличностной психологией, социологией семейных отношений и эффективными коммуникативными технологиями.

Было признано, что сегодня успешная семья - относительная редкость и поэтому следует развивать методы ее формирования. Для этого стоит объединить науку и прикладную психологию.

В итоге стороны пришли к мнению о необходимости проведения серии тренингов и практикумов по этому направлению. Европейский институт JOSTO выделит это в отдельное направление научно-практической работы, подчеркнул ректор Дмитрий Соин.

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