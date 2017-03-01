Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство --- // Сегодня, 18:49 // 0

Создание гармоничной семьи - это великое искусство, считают ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и психолог, женский консультант Денис Байгужин. К этому выводу они пришли в ходе обсуждения вопросов связанных с межличностной психологией, социологией семейных отношений и эффективными коммуникативными технологиями.



Было признано, что сегодня успешная семья - относительная редкость и поэтому следует развивать методы ее формирования. Для этого стоит объединить науку и прикладную психологию.



В итоге стороны пришли к мнению о необходимости проведения серии тренингов и практикумов по этому направлению. Европейский институт JOSTO выделит это в отдельное направление научно-практической работы, подчеркнул ректор Дмитрий Соин.



