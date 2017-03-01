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Букмейкерские конторы профинансируют детский спорт в России

Букмейкерские конторы профинансируют детский спорт в России

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Сегодня, 12:35
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Принятый в третьем чтении Государственной Думой закон позволит увеличить финансирование детского спорта за счет кампаний предоставляющих гражданам азартные игры. В частности дополнительным сбором будут обложены Букмейкерские конторы. Об этом в частности заявила депутат ГД ФС РФ от партии Единая Россия Алена Аршинова. В размещенном в социальных сетях комментарии она отметила следующее:

 

Сейчас мы приняли в окончательном третьем чтении закон для увеличения финансирования детского и профессионального спорта за счёт введения целевых отчислений от азартных игр в букмекерской конторе (в размере 5% от базы расчета целевых отчислений, при этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн. руб.).


Кроме того, закрепляется использование целевых отчислений от лотерей для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в т.ч. мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

 

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