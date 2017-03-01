Букмейкерские конторы профинансируют детский спорт в России
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Сегодня, 12:35
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Сейчас мы приняли в окончательном третьем чтении закон для увеличения финансирования детского и профессионального спорта за счёт введения целевых отчислений от азартных игр в букмекерской конторе (в размере 5% от базы расчета целевых отчислений, при этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн. руб.).
Кроме того, закрепляется использование целевых отчислений от лотерей для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в т.ч. мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
17 Марта 2017 / Пятница / 20 27
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