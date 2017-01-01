Дмитрий Соин: Трезвый праздник становится популярным в России
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Сегодня, 13:23
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По мнению президента Центра "Новая Доктрина", пропагандиста здорового образа жизни, кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "В этот Новый год, многие россияне поддержали программу "Трезвый праздник". Она разработана структурным подразделением "Новой Доктрины", студией омоложения и активного долголетия "Амарант". Ее основная идея сводится к тому, что праздники можно и нужно отмечать без спиртных напитков. Трезвый стол и трезвая жизнь должны стать символом устремленной в будущее России. Нация избавившаяся от порочной практики массового алкоголизма получит мощный импульс к саморазвитию. Будут сохранены сотни тысяч жизней, из эфира исчезнут репортажи о ядовитом Боярышнике, снизится гибель людей при ДТП и других несчастных случаях. Деалкоголизация России должна стать и стратегией государства и личным выбором всех кому близки идеалы сильной страны, крепкой семьи и здоровой нации. Поэтому мы продолжим активное продвижение программы "Трезвый праздник". Надеюсь мы будем услышаны обществом и поддержаны на государственном уровне".