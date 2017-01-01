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В год Огненного Петуха опасно употреблять в пишу птицу

В год Огненного Петуха опасно употреблять в пишу птицу

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Вчера, 21:43
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По мнению астрологов Центра омоложения и активного долголетия "Амарант", "употребление в год Огненного Петуха мяса птицы и особенно кур крайне неблагоприятно. Огненный Петух будет строго карать всех, кто покусится на плоть его соплеменников. Это может отразиться на семейных отношениях, бизнесе и карьере. Любители птицы и курятины в течении 2017г. могут попадать в различные сложные и опасные ситуации. В этом смысле есть резон в корректировке рациона в сторону минимизации в нем птицы. В идеальном варианте вообще отказаться в 2017г. от мяса как такового. Это усилит потенциал и откроет новые возможности".

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