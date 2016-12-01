Кого Огненный Петух в хвост клюнет --- // Вчера, 19:17 // 53

По мнению астрологов "Мистического сообщества Арктогея", год Огненного Петуха будет логичным продолжением неспокойного года Огненной обезьяны. Петух задирист, агрессивен, самолюбив и не любит церемониться. Он легко идет на конфликт всячески защищая свои претензии на первую роль в обществе. Учитывая накопившиеся за 2016 год международные проблемы, такие как терроризм, войны и санкции Огненный Петух будет в своей стихии. Ситуацию будет усугублять экономический и социальный кризис. Рост безработицы и падение уровня жизни скорее всего продолжатся, что создаст почву для появления политиков-популистов. Они будут вести себя как истинные Огненные Петухи - всячески красоваться, конфликтовать, идти на пролом, поднимать свое эго за счет пиара и скандалов. Поэтому год Огненного Петуха будет сложным для спокойных знаков зодиака: дев, раков, овнов и тельцов. Им окажется не легко реализовывать себя и свои планы на фоне постоянных петушиных плясок. Скорее всего людям желающим сохранить свое здоровье, деньги и спокойствие следует уйти в нейтральную позицию и со стороны наблюдать за происходящим. Это позволит не только уцелеть, но и существенно продвинуться вперед.