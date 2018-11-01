/
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: современная политика жестока и цинична

Дмитрий Соин: современная политика жестока и цинична

Политика
//
Сегодня, 09:34
//
35
 
По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире канала "Анна Ньюс" рассказал о том, что современная политика жестока и цинична:
 
"В учебниках по политологии , говорится что политика должна быть нравственной, гармоничной, быть нацелена на решение конкретных вопросов конкретного человека, нации, социальных групп. Но к сожалению, как в известном анекдоте дальше разговоров дело не идет. Современная политика, она предельно аморальна, на сколько она вообще может быть аморальна, она жестока, цинична и высокотехнологичка. Потому что и политик и люди которые на него работают, они видят перед собой одну цель. А цель эта- власть. Так как я в политику пошел сразу после того как отслужил в армии, а в 95 году уже вел избирательные компании в качестве политтехнолога, именно  этим аспектом мне политика стала противить. Что такое имидж? Имидж - это искуственный образ представления, по сути политтехнолог должен кого-то наделить свойствами и качествами, которые не являются его, но благодаря которым он может победить на выборах. В политику нравственность пытались привнести, допустим тот же Махатма Ганди, но чем он закончил? В итоге он закончил выстрелом, так как не устраивал никого, своей именно нравственностью в политике".
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: почему олигархи самые нищие люди на земле?
Дмитрий Соин: почему олигархи самые нищие люди на земле?
Дмитрий Соин рассказал как разоблачить мошенников
Дмитрий Соин рассказал как разоблачить мошенников
Дмитрий Соин рассказал о влиянии США на нефтяную ситуацию в мире
Дмитрий Соин рассказал о влиянии США на нефтяную ситуацию в мире
Система комментирования SigComments

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru