Дмитрий Соин: современная политика жестока и цинична
Политика
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Сегодня, 09:34
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По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире канала "Анна Ньюс" рассказал о том, что современная политика жестока и цинична:
"В учебниках по политологии , говорится что политика должна быть нравственной, гармоничной, быть нацелена на решение конкретных вопросов конкретного человека, нации, социальных групп. Но к сожалению, как в известном анекдоте дальше разговоров дело не идет. Современная политика, она предельно аморальна, на сколько она вообще может быть аморальна, она жестока, цинична и высокотехнологичка. Потому что и политик и люди которые на него работают, они видят перед собой одну цель. А цель эта- власть. Так как я в политику пошел сразу после того как отслужил в армии, а в 95 году уже вел избирательные компании в качестве политтехнолога, именно этим аспектом мне политика стала противить. Что такое имидж? Имидж - это искуственный образ представления, по сути политтехнолог должен кого-то наделить свойствами и качествами, которые не являются его, но благодаря которым он может победить на выборах. В политику нравственность пытались привнести, допустим тот же Махатма Ганди, но чем он закончил? В итоге он закончил выстрелом, так как не устраивал никого, своей именно нравственностью в политике".
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