Дмитрий Соин: психическая атака на Керченский пролив. Видео!
Политика
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Вчера, 20:53
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По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время скандальной дискуссии на площадке программы "Время покажет" в эфире Первого канала, рассказал о провокации и психологической атаке украинских судов в Керченском проливе.
По его словам, запись переговоров украинских и российских моряков уникальна, она показывает, что россияне неоднократно призывали украинскую сторону вступить в переговоры. Но та в свою очередь игнорировала призывы к диалогу. Таким образом, мы делаем вывод что Украина изначально планировала эту провокацию. В свою очередь три корабля использовались Киевом, как пушечное мясо. Не исключен и тот момент, что Украина намеренно хотела, чтобы ее корабли потопили для раздувания большего скандала. Второй немаловажный момент, это голос украинца который выходил в эфир. С точки зрения НЛП он речитативом повторял одну и ту же фразу постоянно. В экстремальных ситуациях моряк не мог бы речитативом повторять одно и то же. Не исключено, что перед ним лежала заранее прописанная бумага. Это уже применение психологических спецметодов в провокационных целях. Стоит напомнить, что запрещено пересечение проливов в пропагандистских целях, а здесь чистая пропаганда и соответственно эти люди там на кораблях использовались в темную.
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