Климатическая катастрофа над Сибирью. Холод бьет рекорды!
События
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Сегодня, 10:28
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Опасное понижение температуры ожидается в ряде регионов Сибири. Так в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях столбик термометра опустится ниже 50 градусов по Цельсию. Это отразится на работе предприятий, образовательных учреждений. транспорта и возможно систем связи. Население предупреждено о резком похолодании и готово принять удар стихии.
По мнению Центра изучения изменений климата Европейского института ЮСТО столь экстремальный температурный сценарий говорит о том, что мы входим в новую климатическую реальность. Минимум Маундера входит в свои права. Солнечная активность падает и нас ждет примерно 50 лет холода. Но опасаться этого не стоит. Период Маундера уже был на Земле и продлился с 1645 по 1715гг. Еще ранее малый ледниковый период накрывал Россию в 1604-1606 годах и вызвал волнения. голод, массовую гибель людей. Но современный мир позволит пережить это достаточно комфортно.Система комментирования SigComments
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