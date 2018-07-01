Дмитрий Соин: почему олигархи самые нищие люди на земле?
Эксперты
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Вчера, 17:27
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По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире канала "Анна Ньюс" рассказал о том, почему олигархи самые нищие люди на земле:
"Знаете, что самыми нищими людьми на земле, являются самые богатые люди. У меня есть друг, очень мощный политтехнолог и философ, он сказал что у человека со средним достатком все понятно. У него все расписано, он знает предел своей зарплаты и раскладывает образные конверты. Один для отдыха, второй для автомобиля, третий для вещей и продуктов. Но у каждого олигарха есть недостроенный замок, недостроенная яхта, не докупленный самолет, не докупленный остров и не до приобретенный завод. Из-за этого они погружаются в огромные кредиты, они из-за этого идут на самые различные ухищрения, маневры, для того чтобы это докупить. Потому что как в известном фильме "револьвер" алчность это змея которую невозможно усыпить или загипнотизировать. И потому что ими движет алчность и деньги, которые являются наркотиком и это в первую очередь именно психологический наркотик, так как денег никогда не будет достаточно. Так как вместе с уровнем дохода человека, растет уровень потребностей и желаний человека. И к сожалению именно эти потребности опережают в полтора-два раза уровень дохода богатого человека".
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