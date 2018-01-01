Голос правды прорвался из Лукьяновского СИЗО Киева. Эдуард Коваленко говорит правду! --- // Вчера, 22:46 // 239

Судьба политзаключенных на Украине очень трагична. Жизнь их опасна и постоянно находится под угрозой. Голодающий по политическим мотивам в киевском СИЗО лидер партии СПАС Эдуард Коваленко прорвался в эфир интернет канала Ньюс Фронт и рассказал правду о ситуации в тюрьмах незалежной, судьбе народа и политзаключенных этой страны:



