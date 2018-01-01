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Голос правды прорвался из Лукьяновского СИЗО Киева. Эдуард Коваленко говорит правду!

Голос правды прорвался из Лукьяновского СИЗО Киева. Эдуард Коваленко говорит правду!

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Вчера, 22:46
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Судьба политзаключенных на Украине очень трагична. Жизнь их опасна и постоянно находится под угрозой. Голодающий по политическим мотивам в киевском СИЗО лидер партии СПАС Эдуард Коваленко прорвался в эфир интернет канала Ньюс Фронт и рассказал правду о ситуации в тюрьмах незалежной, судьбе народа и политзаключенных этой страны:
 

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