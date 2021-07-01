Система «АМАРАНТ»: путь восхождения к здоровью, молодости и долголетию

«АМАРАНТ», - это в первую очередь система уходящая корнями в древние Аюрведические, йогические, даосские, тибетские и славяно-ведические практики. Поэтому она имеет четкую структуру, методологию и технологии реализации. Их соблюдение – залог результативности процесса детоксикации, реабилитации и омоложения человека. Итак, начнем по порядку.

Все начинается с перезагрузки сознания, исключения из него всего, что приводит ускорению старения, боления, ожирения и в конечном итоге гибели. Это человек может сделать либо сам, либо обратиться к нам за помощью. Мы обладаем возможностями детальной проработки каждой ситуации посредством диалога с ищущими Путь людьми.

На смену желаниям много есть, пить, спать и морально разлагаться должны прийти устойчивые мысли и потребности в перестройке своей энергетики и физического тела на новые рельсы.Пока такая ценностная платформа не сформирована приступать к детоксикации и упражнениям бессмысленно. Вы просто не выдержите темпа, графика и результат окажется смазанным.

Первая ступень начинается с освоения упражнений Тибетского комплекса «Око Возрождения» и очищения кишечника. Мы знаем, что главный канал вывода шлаков и токсинов из организма — это кишечник. Причина простая: образующиеся в силу неправильного, вредного питания и распорядка дня шлаки в первую очередь накапливаются именно там. Поэтому кишечник в приоритете, когда мы выводим из тела эту отраву.

Его длина, кстати в разы превосходит рост человека и соответственно там есть где накапливаться всякой гадости. Когда этот канал зашлакован, теряется перистальтика, возникают проблемы со стулом. Одновременно с этимчерез кишечник в кровь всасываются токсины и разносятся по всему организму отравляя все на своем пути. Первые страдают: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, сосуды, сердце, головной мозг и далее по списку. При таком раскладе мы видим сыпь, угри, старение кожи, выпадение волос, общее увядание человека. Около 30% токсинов из организма выводятся через кожу, и различные косметологические ее изменения свидетельствуют о серьезной интоксикации. Первые же проявления высыпаний, пятен, угрей сигнализирует нам: ПОЛУНДРА, ОПАСНОСТЬ!!! Тут надо бить в КОЛОКОЛА! Время обращения к «АМАРАНТУ» пришло.

Еще мы чистим кишечник первым, чтобы облегчить освобождение от ядов печени, крови, лимфы, самих тканей организма. Если изменить последовательность и в неочищенный кишечник попадет большой объем токсинов при чистке печени, то человек может серьезно отравиться и даже погибнуть.

Существует несколько подходов к очистке кишечника: Аюрведический, медицинский и смешанный. Аюрведическая практика — это ШАНК ПРАКШАЛАНА. Она позволяет максимально очистить кишечник естественным путем, но при этом требует волевых и физических усилий. Видео этой технологии есть на ютубе. Но первый раз шанк пракшалану лучше выполнять со специалистом, так как существует множество нюансов. Мы располагаем такими мастерами.

Медицинская система построена на слабительных препаратах и клизмах. Тут все проще, но и эффект слабее. Тем более, что регулярные клизмы и слабительные тоже понижают естественную перистальтику кишечника.

Подход детокс-системы АМАРАНТ компромиссный. Он включает следующие этапы:

- Подготовительный: изменение рациона питания. Включаем в него салаты чистильщики, продукты с повышенным содержанием клетчатки, отказываемся от жирного, соленого, копченого, сладкого, фастфуда и прочей отравы, насыщаемся зеленью, не жирной рыбой, морепродуктами и Важный момент – использование препарата, который состоит из шрота подорожника и сливы (либо аналоги) и готовит кишечник к генеральной уборке.





- Усиливающий: используем как дополнительный инструмент интервальное голодание. Оно стимулирует детоксикацию, потерю лишнего веса, придает жизненную силу и решительность к самосовершенствованию. Процедура очищения происходит на фоне выполнения Тибетской практики, комплекса Приветствие Солнцу, асан из йоги и дыхательной гимнастики, что является мощнейшим стимулом к эффективной детоксикации.

-Итоговый: через 7 – 10 дней проработки темы кишечника мы делаем завершающий шаг – используя легкие, натуральные слабительные, которые подбираются по индивидуальным показаниям мы завершаем процедуру. Либо если человек психо-эмоционально и физически готов к шанк пракшалане, мы проводим очистку по Аюрведической методике.

В следующей публикации, профессор Соин расскажет о технологии очистки печени, крови, лимфы и кожи. Для более детального ознакомления с программой детоксикации, реабилитации и активного долголетия "АМАРАНТ" подписывайтесь на Дмитрия Соина в инстаграм, фб, вк и на ютуб канал "Школа Соина"



