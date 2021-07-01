Дмитрий Соин: Амарант – это Путь от страха смерти к долголетию и гармонии





Я понимаю, что тема долголетия сегодня гиперактуальна. Как в прочем на протяжении всей истории человечества. Смерть пугает неизвестностью. Идея долголетия имеет, как социальный, так и психологический оттенок. Берем типичную ситуацию, когда человек, который в течении своей жизни набирает богатый жизненный опыт, большой интеллектуальный, профессиональный потенциал, высокий статус и финансовые возможности, вдруг понимает, что он постарел и подходит к финалу своей жизни. В голове вспыхивает мысль: мне пора умирать ... пора на погост ... воображение рисует тело в гробу, скорбящих родственников и толпящихся в ожидании поминок людей… Паника и лихорадочные мысли: «Что делать?», пронзают сознание.

Не секрет, что ВСЮ ОСОЗНАННУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, люди искали либо «ЭЛЕКСИР МОЛОДОСТИ» либо «ФОРМУЛУ БЕССМЕРТИЯ». Об этом свидетельствуют многочисленные источники античной, средневековой и современной мысли. Поэтому, пресловутые шесть или семь пересадок сердца у Ротшильда, прожившего даже при таких усилиях всего лишь чуть более ста лет уже, не вызывают удивления. Но важным видится то, что даже самые богатые люди мира имеют свой потолок продолжительности жизни. Он достигает от 75 до 100 лет. Но мы знаем, что без всякой элитной медицины и хитрых манипуляций со стволовыми клетками наши предки спокойно доживали до 80 – 100 лет. Убедиться в этом, как я уже отмечал легко. Достаточно почитать былины, сказания и даже обратиться к документальным фактам, как-то участие 120 летних подданных Российской империи в отмечании сотой годовщины бородинского сражения.

Наш современник, академик Углов, без антиэдж терапии в закрытых швейцарских клиниках прожил без малого 104 года, а Ротшильд напрягая все существующую в мире элитную медицину лишь 100. Кстати Стив Джобс расстался со своим телом в 56 лет – тоже богатейший человек нашей эпохи.

Так почему миллиардеры стареют и умирают несмотря на декларируемый прогресс медицины и фармакологии? Причина, в скрытом механизме, разрушающем физическое тело независимо от уровня медицинского противодействия этому. Таким образом полностью остановить старение в материальном мире невозможно... а вот существенно замедлить этот процесс вполне: а) возможно; б) необходимо.

Говорить о каких то аспектах бессмертия тоже можно, но это уже знания, относящиеся к эзотерическому блоку за пределами данного повествования.

Мое мнение остается незыблемым: только комплексная работа по регулярной детоксикации организма, включение в повседневность практик и упражнений возвращающих молодость, в совокупности с фундаментальными изменениями в восприятии себя, как личности, могут эффективно противостоять старению, а значит подарить шанс на по настоящему продолжительное активное долголетие. Система «АМАРАНТ» для этого и создавалась. В «АМРАНТЕ» гармонично сочетаются очистительные процедуры, Тибетские упражнения, дыхательные практики, правильное питание и работа на уровне психологии.