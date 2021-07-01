Болезни и старение: признаки зашлакованности организма

В апреле 2021г. автор программы детоксикации, реабилитации и активного долголетия «АМАРАНТ», профессор Дмитрий Соин провел ряд лекций и практикумов в отелях элитного оздоровительного курорта Красная Поляна (Сочи). В конференц-зале «Юпитер» отеля Ibis Styles Krasnaya Polyana состоялись две лекции на тему саморазвития, детоксикации и активного долголетия.

Затем в спа-зоне отеля Марриотт Красная Поляна прошли практические занятия по Тибетской гимнастике, авторскому самомассажу и динамической йоге. Важной частью программы были ежедневные подъемы в горы с выполнением дыхательной гимнастики - пранаямы.

Предлагаем вашему вниманию авторский, оригинальный текст выступления профессора Соина. Ученый выражает благодарность команде «Звездный десант» в целом и особенно лидеру этого мощного ЗОЖ движения Злате Чепурной за поддержку в организации проекта и настоящую дружбу.

Болезни и старение тревожат умы миллионов.

Ведь это грозная прелюдия финальной части жизни. А там уже маячит зловещая Смерть с косой и зрелище это не вызывает оптимизма в сознании людей. Я видел многое, но не разу не встречал человека, который бы радовался тому, что он угасает. Поэтому система активного долголетия, омоложения и детоксикации «АМАРАНТ» оказалась востребованной и актуальной в самых разных срезах общества.

Понятно, что существует множество факторов, которые в итоге сводят людей в могилу: гены, экология, питание, стрессы… Но при этом, старение и разрушение человека являются следствием самоотравления организма. Неверно функционирующий, загрязненный организм получает все возрастающую дозу токсинов, которые проникают в кровь, запуская процесс его разрушения. Как следствие этого – визуальное старение, а также многочисленные заболевания внутренних органов.

Официальная медицина нацелена на борьбу со следствием загрязнения организма – она лечит его используя фармакологию, хирургию и другие приемы связанные с посещением аптек, употреблением таблеток, инъекций, различных процедур. А мы делаем ставку на профилактику и восстановление человека через детоксикацию, питание, упражнения, работу с сознанием и психологическими состояниями. Ведь система Амарант – это сформировавшаяся школа долголетия и реабилитации.

У нас есть совершенная система диагностирования интоксикации организма и эффективная система его очистки без применения медицинских средств. Отвечая на вопрос, ощущаете ли Вы, что Ваш организм зашлакован, необходимо понимать, что:

— Первым признаком зашлакованности, является повышенная утомляемость. Вы постоянно ощущаете усталость, сонливость, пассивность. Отравленный организм теряет активность, мобильность и устойчивость к любым нагрузкам. Как результат, зашлакованный человек «еле тянет ноги» и теряет интерес к жизни.

— Вторым признаком интоксикации человека является раздражительность, нервозность, панические атаки и нарушение сна. Как я уже отмечал это связано с расстройством центральной нервной системы. Токсины вместе с кровью попадают в голову, что приводит к довольно быстрому разрушению мозга. Такие нарушения нередко сопровождаются перепадами настроения, плаксивостью, вспышками гнева и другими нарушениями эмоционального состояния. Токсикозы могут приводить к шизофрении, органическим поражениям головного мозга и полной инвалидизации человека.

— Третьим по счету, но первым по значимости признаком зашлакованности являются различные высыпания на коже: угри, прыщи, папилломы, экземы, пятна т.п. На эти признаки необходимо сразу обратить внимание. Особенно если они появляются в области печени. Через кожу выводится до 30% токсинов, но даже она порой уже не справляется с ядами. Печень, поджелудочная, почки, кишечник по мере накопления в организме токсинов дают сбой и нагрузка на кожу существенно возрастает. А результат, как говорится на поверхности.

— Еще один важный момент — это состояние языка. Мы имеем возможность видеть язык в зеркале, белый (или желтый) налет на нем означает выброс токсинов и попытку Вашего организма эвакуировать, яды через слюну. При этом токсины оседают прямо на языке. Поэтому в рекомендациях к детоксу мною указывается и регулярная очистка языка, что кстати, является древней Аюрведической практикой. На мой взгляд, чистка языка гораздо важнее чистки зубов, потому что язык накапливает на себе большие объемы патогенной флоры чем зубы. Кстати, когда печень и желчный пузырь уже стонут под гнетом загрязнения, то во рту возникает ощущение горечи.

—Серьезным признаком интоксикации организма, являются проблемы со стулом, особенно запоры, которые указывают на то, что кишечник настолько зашлакован что его функционал угнетен и вывод из организма отходов жизнедеятельности затруднен. А теперь только представьте себе сколько ядов будет оставаться в теле если у человека проблемы со стулом? Это жуткий удар по здоровью. Внимание, статистика: согласно официальным данным среди взрослых людей запорами страдают до 50%, а среди детей до 20%.

Представьте себе какое происходит самоотравление — ведь через стенки кишечника его содержимое всасывается в кровь, которая разносит все это по организму. Если у человека нет регулярного стула, то кишечник поставляет в кровь продукты распада и яды. В результате, в первую очередь гибнут поджелудочная железа, печень, желчевыводящая система, почки а так же главные насосы и магистрали организма: сердце и сосуды. В зашлакованном организме, как правило, повышенный холестерин, который проедает стенки сосудов, и они становятся похожи на старые истертые протекторы у автомобильных колес, на которых вздуваются шишки.





А мы еще удивляемся, что в последние годы очень «помолодели» инсульты, инфаркты и онкология. В публикуемой статистике средняя продолжительность жизни растет, а в реальном измерении падает. Сегодня, врачи старой генерации говорят, что в советское время не было такого числа инфарктников, инсультников и больных онкологией. Сегодня резко возросла детская, подростковая и молодежная онкология ... тоже самое касается сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы спросите, почему? Потому что «молодеет» зашлакованность организма. По времени этот трагический процесс совпадает с распространением и внедрением в рацион фастфуда, ГМО продуктов, сладкой газированной воды, применением гармональных средств и стимуляторов роста в животноводстве, усилением химического компонента в производстве плодо-овощной продукции.

По сути, идет глобальная атака на жизнь и здоровье человека через ядовитую пищу. К этому я бы добавил экологию, электромагнитное излучение и стрессы. В совокупности – это кратно увеличивает зашлакованность организма, а значит процессы старения, саморазрушения и ранней смертности нависают над человечеством, как серьезная и реальная угроза.

Продолжение следует. Подписывайтесь на страницы Дмитрия Соина в социальных сетях



