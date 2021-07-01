Дмитрий Соин: КОВИД19 от профилактики до реабилитации. Система Амарант наш антиковидный щит

Предлагаем вниманию печатную версию прямого эфира в инстаграме разработчика методики детоксикации, активного долголетия и омоложения «АМАРАНТ», исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина.





КОВИД 19 в различных его версиях потряс сознание человечества, нарушил устойчивые связи между континентами и странами, подорвал экономику и уже уложил в могилы около четырех миллионов человек. С первых дней эпидемии я посвятил этой теме десятки эфиров на фейсбуке и других социальных сетях. Предлагавшиеся мною, в тот период (май-июнь 2020г.), подходы к стимулированию иммунитета, гигиене и образу жизни к сегодняшнему дню в той или иной степени подтверждены специалистами ВОЗ и учеными медиками. Промывание носа, полоскание горла, обильное витаминизированное теплое питье, гимнастика (тибетские практики, йога), дыхательные упражнения (пранаяма), прогулки на свежем воздухе, отказ от алкоголя, сигарет, правильное питание и позитивное мышление. Вот что мною предлагалось тогда и не утратило свое актуальности сегодня.





Теперь я хочу помочь тем, кто пострадал или может в перспективе пострадать от КОВИД 19. Моя информация касается надежных методов профилактики и преодоления «чумы 21 века» с последующей реабилитацией переболевших. Подчеркну, что я не доктор, а социолог-аналитик. Я не вмешиваюсь в протоколы лечения, но при этом стремлюсь повысить сопротивляемость организма и его скорейшее восстановление. Моя задача свести в систему все лучшее из имеющегося в арсенале борьбы с КОВИД 19.





В результате общения с учеными медиками, специалистами по питанию и ЗОЖ, а так же опираясь на личный опыт двух перенесенных ковидных атак, я нашел взаимосвязь между активностью этой заразы и детоксикацией нашего организма. Чем чище организм, тем легче протекает заболевание, эффективнее лечение и оптимистичнее процесс реабилитации. Это утверждение с позитивом воспринимается, как прогрессивными врачами, так и специалистами по здоровому образу жизни.





Теперь слушайте (читайте) внимательно! Попав в организм вирус выделяет огромное количество ядов. Через кишечник они всасываются в кровь и уже разносятся по всему телу уничтожая на своем пути органы (особенно легкие, сердце, печень), сосуды, загущая кровь, создавая угрозу тромбозов, инсультов и т.д. Поэтому любой врач рекомендует больному обильное, почти горячее, витаминизированное питье. Оно выводит из человека токсины предотвращая, как осложнения на органы, так и возможную гибель. Чем загрязненнее человек, тем сложнее организму справится с болезнью. А внутренняя чистота либо блокирует вирус, либо не позволяет ему нанести существенный ущерб человеку. Но кроме обильного питья есть еще методы вывода ядов не менее, а может и более эффективные, что создает дополнительные основы для скорейшего выздоровления и последующего восстановления. Их мы собрали в систему детоксикации и активного долголетия «АМАРАНТ». Отмечу, что «АМАРАНТ» разрабатывался еще задолго до эпидемии и был направлен на оздоровление, активное долголетие и омоложение человека. Теперь эта система приобретает особое звучание, так как может спасти миллионы человеческих жизней. Она доступна и проста в выполнении, а степень эффективности подтверждена личным опытом и борьбой, которую я вел за выздоровление близких людей.





Система Амарант, не противоречит современным формам и методам лечения COVID 19, а наоборот дополняет их. У медиков есть протокол лечения, который предполагает употребление антивирусных средств, кровь разжижающих препаратов, возможно антибиотиков и т.д. Тут врачам виднее, что делать. Однако не секрет, что все эти препараты наряду с вирусом, оказывают негативное токсичное влияние на организм. Чтобы убедится в этом достаточно почитать раздел «побочные свойства», который есть в аннотациях к лекарствам. Будучи заболевшими мы получаем двойной удар от вируса и химических препаратов. Все это не щадит наши легкие, печень, сосуды, сердце, почки, поджелудочную железу и другие системы. В итоге человек либо инвалидизируется либо погибает.





Поэтому, моя мысль сводится к тому, что противостоять такой атаке можно только активным выводом токсинов, продуктов распада и химии, что позволит вдохнуть новые силы в истерзанное болезнью тело. И тут на помощь приходит система детоксикации и активного долголетия «АМАРАНТ» которая содержит в себе методы четырехуровневой очистки организма.





Из этого следует, что система «АМАРАНТ» актуальна на всех этапах: профилактика, лечение, реабилитация. Но особенно ее роль важна на этапе реабилитации, потому что в этот период надо вывести наибольшие объемы накопившихся шлаков и токсинов.





Несколько слов о самой детоксикации. Это очистка желудочно-кишечного тракта (кишечник один из первых подвергается атаке COVID19), чистка печени (гиперважный орган в период заболевания, так как все лекарства, которые мы пьем бьют по этому органу, в том числе и сам вирус), очищение крови и лимфы( вирусные токсины через кишечник попадают в кровь, в результате чего она закисляется и загущается, что становится причиной образования тромбов, детоксикация клеток организма. Все технологии собраны и проверены «АМАРАНТОМ». Результат мощный и вдохновляющий. Но не только очищением наш подход поможет перенесшим КОВИД 19.





Система детоксикации и активного долголетия «АМАРАНТ» содержит в себе:





- Ориентированные на восстановление мышечной активности и функционала суставов упражнения — Тибетский комплекс, Приветствие Солнцу, растяжку;