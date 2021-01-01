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2021
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Встречаем Марцэшор и Масленицу. Энергетический переход и чистка организма

Здоровье // Вчера, 22:27 // 52
Мы встречаем первый день весны Я хочу поздравить жителей Молдавии (и собственно Молдавии и Приднестровья), ведь первое марта – это праздник Мэрцишор, национальный праздник, который символизирует победу света над тьмой, тепла над холодом и главным символом этого праздника являются Мэрцишоры – это два цветочка, один красного а другой белого цветов. Ну и по времени, я думаю неспроста, Молдавский Мэрцишор совпадает с началом Русской Масленицы, по тому, что Масленица, это тоже праздник, сопряженный с окончанием зимы, началом весны, приходом тепла, света и солнца. И важно понимать, что все это не просто так и это работа с реальными энергиями Человека, с энергиями Планеты, с энергиями Космоса и мне буквально недавно задавали вопрос, когда надо начинать весеннюю чистку организма?
 

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