Встречаем Марцэшор и Масленицу. Энергетический переход и чистка организма

Мы встречаем первый день весны Я хочу поздравить жителей Молдавии (и собственно Молдавии и Приднестровья), ведь первое марта – это праздник Мэрцишор, национальный праздник, который символизирует победу света над тьмой, тепла над холодом и главным символом этого праздника являются Мэрцишоры – это два цветочка, один красного а другой белого цветов. Ну и по времени, я думаю неспроста, Молдавский Мэрцишор совпадает с началом Русской Масленицы, по тому, что Масленица, это тоже праздник, сопряженный с окончанием зимы, началом весны, приходом тепла, света и солнца. И важно понимать, что все это не просто так и это работа с реальными энергиями Человека, с энергиями Планеты, с энергиями Космоса и мне буквально недавно задавали вопрос, когда надо начинать весеннюю чистку организма?