Интоксикация и Детоксикация: когда спорт, фитнес и массаж опасны для здоровья

Поводом к этому эфиру послужила моя вчерашняя баня в клубе Коперник (Москва) где мы обсуждали вопросы, почему молодые цветущие спортсмены неожиданно тяжело заболевают, включая онкологию и быстро уходят из жизни. Более того, когда мы зацепили обще юридическую тему медицины.

Момент который касается спорта, фитнеса и массажа. Когда человек бежит, прыгает, плывет; когда человек лежит на массажном столе и с ним активно работает массажист, - у него происходит учащенное сердцебиение, которое ускоряет движение крови по организму. И здесь возникает уникальная ситуация, если человек загрязнен и зашлакован, то вся эта система которая ускоряется, которая начинает активно дышать, колотиться, стучать, двигаться - она начинает разносить по организму токсины, яды. И с точки зрения аюрведы, когда у человека какие то сложные вирусные или иные простудные заболевания, ему тоже не рекомендуются активные нагрузки. Вспомните из детства. Когда человек заболевал гриппом или ОРВИ, ему рекомендовался постельный режим и это не просто так. Почему постельный режим ? По тому что когда ты начинаешь двигаться (а человек умирает не от вируса а от токсинов, которые выделяет этот вирус) токсины поражают сердце, печень, почки и другие органы и человек умирает. Точно так же, когда организм зашлакован, любая активность становится опасной для жизни. То есть Массажист человеку делает жесткий спортивный массаж, разгоняет ему кровь и лимфу и хотя это вообще полезно и важно, но когда вон зашлакован, у него по организму разносится грязь. И тут я вспоминаю нашу старую добрую тему связанную с аюрведой - эта тема звучит так: Человек который омывается только снаружи, подобен казану в котором каждый день готовится пища, но который моется тоже только снаружи. А вся гарь, которая образуется в казане, вся накипь, все пищевые отходы, они так остаются... И когда в этом казане все варится ежедневно, можете себе представить, что начинает происходить там. Казан превращается в источник инфекции. Точно так же и человек, который не проходит процедуры детоксикации, превращается в ходячий источник инфекции. Но самое главное, что еще и в источник самозаражения. Это очень важная информация, которая может помочь Вашим родным, близким. Это информация которая может кому то спасти Здоровье или жизнь. По этому я предлагаю Вам всем, если у Вас есть вопросы - задавайте их! Пишите их в комментариях, в личные сообщения - я буду Вам отвечать. Моя скромная заслуга заключается в том, что я это исследовал и говорю Вам об этом. По логике, об этом должны говорить во всех фитнесс - клубах, об этом должны говорить во всех массажных салонах и т.п., должны предупреждать: люди, Вы должны проходить детоксикацю ! Разработанная нами система Амарант включает в себя Тибетский комплекс, классическую йогу, энерго практики, работу с сознанием, корректировку питания, но самое важное то, что она включает в себя трех уровневую детоксикацию: - желудочно - кишечный тракт - печень - кровь - лимфа и вот это является ключевой темой по тому что организм чистится и укрепляется одновременно, наращивая жизненную энергетику что создает феноменальный омолаживающий эффект. Других вариантов нет. Знающие специалисты говорят, что в нашей среде поумирало много людей, которые ушли из жизни в возрасте от 45 до 55 лет, которые при этом вели т.н. здоровый образ жизни, бегали, занимались фитнесом и потом у них, неожиданно приключались смертельные болезни. В итоге, мы пришли к выводу, что с возрастом, после 45 - 50 лет, человек реально зашлакован, но шлаки (почитайте Поля Брегга, аюрведическую литературу, Есенори Усуми, - обладателя Нобелевской премии, автора концепции интервального голодания и др.) - шлаки откладываются в нишах кишечника, шлаки откладываются в различных органах. Печень превращается просто в грязную губку, которой лет пятьдесят мыли раковину, мыли грязную посуду - но ни разу не простирали ... И вот человек, продолжая заниматься активным спортом, фитнесом, начинает раскочегаривать внутренние токсины, Соответственно вывод простой - надо начинать чистить организм, регулярно практиковать интервальное голодание, регулярно проходить процедуры шанк пракшаланы, дюбажа печени, чистки крови либо чесночным настоем либо травяными. В нашей программе Амарант это все есть, мы этим всем делимся, мы хотим что бы в нашей Стране и на всей нашей Планете, как можно чаще нам встречались долгожители, но не сидящие на лавочка, в инвалидных колясках или находящихся дома, по тому что они выйти не могут а долгожителей активных и двигающихся.

Руководитель лаборатории активного долголетия «АМАРАНТ».

Профессор Дмитрий Соин



