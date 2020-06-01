Ученые Европейского института ЮСТО ответили на вопрос: почему сосать лапу полезно. Для этого были исследованы популяции бурых и белых медведей.

В результате удалось установить, что сосательный рефлекс позволяет стимулировать работу гортани и легких, а так же желудка в период спячки.

К тому же на лапах медведей, так же как и на стопах и ладонях человека находятся точки ответственные за те или иные органы. За их здоровое состояние. Ненавязчивое посасывание лап стимулирует эти зоны. И что не мало важно доставляет приятные ощущения, что поднимает тонус и настроение медведей.

Как результат, в отличии от других хищников - медведи долгожители. Они доживают в дикой природе до 30 лет, а при поддержке человека до 50. Ученые предположили, что если бы человек так же мог сосать свои кисти рук или стопы ног во сне, то он бы увеличил среднюю продолжительность жизни на 15 - 20 лет.