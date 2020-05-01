КОВИД - 19: самоизоляция или иммунитет

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин в своем видео-обращении изложил аргументы в пользу того, что работа над выработкой иммунитета гораздо эффективнее, чем самоизоляция в квартирах:

Друзья, насколько эффективна самоизоляция для предотвращения заражения Covid19? На мой взгляд-не эффективна. И я приведу вам несколько аргументов в пользу своей точки зрения.

Во-первых, вы самоизолируетесь в квартире, но при этом есть общий лифт. При этом заходя в подъезд следом за человеком, который инфицирован, вы аналогичным образом заражаетесь. Вы можете пройти по лестничной площадке, вы можете подержать перила, вы можете зайти в лифт нажать на кнопку и получить свою дозу вируса.

Вторая причина, почему самоизоляция не защита от Covid19. Вы должны понимать, что во всех многоэтажных домах есть единая система вентиляции. Соответственно, если в одной из квартир будут заражённые люди, то по вентиляционной системе вирус может проникнуть в любую квартиру, которая находится в доме.

Третья причина, заключается в том, что у нас присутствует ещё и общий водопровод, общая канализация, у нас есть открытые окна, у нас есть открытые балконы, куда могут выходить инфицированные люди. Соответственно, этот вирус будет распространятся по всему дому.

Какой же выход из этого? Выход простой-повышение иммунитета. Создание коллективного иммунитета. И тогда этот вирус из опасного превратится в обыкновенный, как при обычной простуде.



