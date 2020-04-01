Короновирус – скрытые и отложенные угрозы здоровью. Видео!

Что опаснее короновирус или его скрытые последствия? Как отразится на здоровье народа перераспределение средств в медицине и перепрофилирование клиник? От чего можно умереть в 2020 году и как этого избежать? На этот вопрос отвечает ректор Европейского института ЮСТО, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин

Предлагаем вниманию текстовую версию выступления ученого, исследователя и практика на авторском ютуб канале:





Всем привет! Я хотел бы с вами поговорить об очень важной теме, которая касается здоровья каждого человека. Оттолкнемся от статистики.Сегодня внимание государственных органов, политиков и общественных деятелей в первую очередь прикованы к короновирусной эпидемии. Туда перебрасываются административные, финансовые ресурсы, а также лучшие врачебные кадры. И это в общем то правильно если не брать в расчет то, что оголятся другие острые медицинские направления: кардиология, онкология и др.

Что остается на сегодняшний день в тени? Так согласно официальным данным, в прошлом году в России умерло 1 800 000 граждан. Из них около 1 700 000 человек скончалось от различных заболеваний. И тут очень интересные цифры. Так половина умерших пришлась на сердечно сосудистые заболевания, а это более 800 000 граждан.

Примерно 20% погибло от онкологических заболеваний, а это еще около 300 000 человек. Про другие болезни я даже говорить не буду, они занимают меньший рейтинг в строчках печального списка, но при этом уносят десятки тысяч жизней.

Для сравнения, от короновируса, смертность около 1%. Это тоже много, это человеческие жизни, но данный процент не идет не в какое сравнение с процентом смертей от тех же сердечно-сосудистых заболеваний.









А теперь предлагаю обратить внимание на те последствия для здоровья народа от короновируса, о которых никто сегодня не говорит. Что может происходить с нами в период самоизоляции-карантина? Резко снижается двигательная активность человека и это влечет за собой обострение сердечно-сосудистых заболеваний, которые уже у него имеются. Это же обстоятельство провоцирует запуск механизма сердечных и сосудистых проблем у людей ранее ими не страдавших.





Не забываем о том, что снижение двигательной активности происходит на фоне стресса. Мы волнуемся за работу, за бизнес, за свою судьбу, за судьбу своих детей, близких. Вот и складывается понижение двигательной активности и стресса. Это очень тяжелое давление на сердце и сосуды. Плюс психологические срывы, обострение имеющихся и проявление скрытых психологических проблем. Вплоть до депрессий и необходимости психиатрической помощи.

Далее питание. Мы находимся на самоизоляции. Что остается делать человеку, когда он не может работать, просто пройтись, сходить в кино, театр и т.д. Он начинает заедать стресс тяжелой пищей. Многие вообще пытаются уйти из реальности, употребляя спиртные напитки, курят. Вот мы еще добавляем гири в общую корзину проблем: пониженная двигательная активность, ужасное питание, алкоголь и стресс. Этого уже вполне достаточно, чтобы спровоцировать приступы сердечно-сосудистых заболеваний, которые, как мы с вами видим являются основной причиной смертности в России. Кстати сказать, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни провоцирует, в том числе и онкологию, от которой гибнут сотни тысяч человек ежегодно.

Поэтому я хочу всех призвать к следующему: следите за режимом дня. Даже при том, что нет работы и вы сидите дома в самоизоляции, вставайте пораньше, и подъем начинайте с того - что бы выполнить любую физическую зарядку, которая вам по душе. Я не буду агитировать за фитнесс, йогу или за бодибилдинг, важно то, что вы занимаетесь, важна система, двигательная активность. Это может быть гимнастика, йога, фитнесс, тренажеры, планка. Начните утро с физической зарядки, начните с малого, 30-40 мин.

Второе: не смотря на все соблазны исключите из рациона тяжелую пищу, копчености, соленья, красное мясо, консервированные продукты. Употребляйте побольше овощей, фруктов, каши (гречка). Пища должна быть низкокалорийная, богатая клетчаткой и витаминами. Исключите алкоголь полностью. Этиловый спирт во всех его проявлениях предельно пагубен. Алкоголь просто разрушит за время карантина даже очень сильного человека. Уничтожает также курение. Под ударом никотина сердце, сосуды, легкие, все органы.





Насытьте свою жизнь творчеством, начните что-то изучать… Учите языки, читайте книги, которые не дочитали, получите дистанционное образование, о котором вы так давно мечтали, но у вас на это не было времени, и вы сами поймете что даже в замкнутом пространстве можно чувствовать себя хорошо, можно извлекать из этого максимальную пользу.

Будьте счастливы, будьте здоровы!



