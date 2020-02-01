Короновирус: жуткая правда, которую прячут

Короновирус стал информационным трендом 2020 года. Врачи, ученые, политики и просто болтуны сутками напролет рассуждают на эту тему. Однако есть аспекты "эпидемии" о которых практически никто не говорит. Об этом и не только в интервью с профессором, ректором Европейского института ЮСТО, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.

Ученый высказал точку зрения согласно, которой эпидемия короновируса скорее представляет собой информационный продукт направленный на решение геополитических, экономических и даже цивилизационных задач. Дмитрий Соин полагает, что статистика не позволяет происходящее в Китае назвать эпидемией, но при этом мы видим прекрасный пример манипулятивных технологий. Более подробно с позицией профессора Соина можно познакомиться просмотрев его интервью каналу АННА НЬЮС.



