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В Молдове растет число страдающих ожирением людей

В Молдове растет число страдающих ожирением людей

Здоровье // Сегодня, 07:09 // 0
 
Около 20 процентов жителей Молдовы страдает ожирением. Еще 15 процентов приближаются к предельно допустимому здравоохранением весу. Таким образом более трети населения РМ находятся в зоне риска, считает врач-диетолог Абрахам Вайс.
 
 
Причина сложившейся опасной ситуации в малоподвижном образе жизни горожан и распространении фастфуда. В сельской местности из экономии средств многие жители перешли на хлебо-булочные изделия, что так же провоцирует набор массы тела. 
 
Как итог: в республике растет процент дегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается рост страдающих диабетом 2. По мнению Абрахама Вайса от властей и общества требуется интенсивная пропаганда спортивной жизни, умеренного питания и рациона состоящего из овощей, фруктов с минимальным присутствием углеводов и жиров. 

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