В Молдове растет число страдающих ожирением людей

Около 20 процентов жителей Молдовы страдает ожирением. Еще 15 процентов приближаются к предельно допустимому здравоохранением весу. Таким образом более трети населения РМ находятся в зоне риска, считает врач-диетолог Абрахам Вайс.

Причина сложившейся опасной ситуации в малоподвижном образе жизни горожан и распространении фастфуда. В сельской местности из экономии средств многие жители перешли на хлебо-булочные изделия, что так же провоцирует набор массы тела.

Как итог: в республике растет процент дегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается рост страдающих диабетом 2. По мнению Абрахама Вайса от властей и общества требуется интенсивная пропаганда спортивной жизни, умеренного питания и рациона состоящего из овощей, фруктов с минимальным присутствием углеводов и жиров.