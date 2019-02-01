НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
 
2019
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Святослав Дубянский: бессмертные йоги - это реальность. Видео!

Святослав Дубянский: бессмертные йоги - это реальность. Видео!

Здоровье // Сегодня, 22:16 // 0
Записанная на видео эзотерическая, энерго-информационная и духовная трактовка бессмертия в беседе писателя, художника, мастера крия йоги Святослава Дубянского и исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина представляет интерес оригинальной трактовкой технологий остановки возрастных процессов.
 
По мнению собеседников бессмертие - это реальный процесс личностной проработки человека посредством энергетических практик и упражнений с собственным сознанием. Предлагаем видео этой уникальной программы:
 

ДРУГОЕ ПО ТЕМЕ:

Секреты бессмертия физического тела раскрыты. Видео!Старые йоги: признак успеха - творческая реализация человекаО суровой жизни в Гималаях и уникальных качествах йоги

РАНЕЕ ПО РАЗДЕЛУ: