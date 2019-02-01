Святослав Дубянский: бессмертные йоги - это реальность. Видео!

Записанная на видео эзотерическая, энерго-информационная и духовная трактовка бессмертия в беседе писателя, художника, мастера крия йоги Святослава Дубянского и исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина представляет интерес оригинальной трактовкой технологий остановки возрастных процессов.

По мнению собеседников бессмертие - это реальный процесс личностной проработки человека посредством энергетических практик и упражнений с собственным сознанием. Предлагаем видео этой уникальной программы:



