Секреты бессмертия физического тела раскрыты. Видео!

Возможно ли бессмертие не только души, но и физического тела? Этот вопрос беспокоит человечество уже тысячи лет. Свою точку зрения по этой животрепещущей теме в диалоге высказывают исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, мастер крия-йоги Святослав Дубянский.

Общая мысль исследователей сводится к тому, что бессмертие - это естественное, но утраченное когда то состояние человека. О том насколько возможно вернуть бессмертие, как дар - в предлагаемом видео-диалоге Святослава Дубянского и Дмитрия Соина:







