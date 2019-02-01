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2019
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Секреты бессмертия физического тела раскрыты. Видео!

Секреты бессмертия физического тела раскрыты. Видео!

Здоровье // Вчера, 21:57 // 77
Возможно ли бессмертие не только души, но и физического тела? Этот вопрос беспокоит человечество уже тысячи лет. Свою точку зрения по этой животрепещущей теме в диалоге высказывают исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, мастер крия-йоги Святослав Дубянский.
 
Общая мысль исследователей сводится к тому, что бессмертие - это естественное, но утраченное когда то состояние человека. О том насколько возможно вернуть бессмертие, как дар - в предлагаемом видео-диалоге Святослава Дубянского и Дмитрия Соина:

 

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