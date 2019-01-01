Луна угрожает психике людей и гравитационной стабильности Земли

21 января происходит Лунное затмение, называемое "Кровавая Луна", но на самом деле оно не столь страшно. Мы его наблюдали невооруженным взглядом с 6:34 по 9:51, а его пик в 8:13 мск. В этот раз Луна приблизилась почти на минимальное расстояние к Земле, что усилило гравитационное воздействие. И влияние этого затмения уже началось, в свою очередь негативно влияя на психику. В этот период возрастает уровень тревожности, мнительности, у чувствительных людей возникает апатия, возможна депрессия.

Будьте особо внимательны к себе и окружающим, не поддавайтесь на действия провокаторов, не ввязывайтесь в конфликты, ссоры с окружающими , а также в игры ума. Осторожно с проявлением отрицательных эмоций, дабы избежать нежелательных последствий. Постарайтесь обходить стороной крупные массовые мероприятия, если есть такая возможность.

Лучше найдите время, чтобы побыть наедине с собой. Желайте мира и любви всем и вам вернётся стократ.

Коридор затмений близится к завершению, но завтра ещё не заканчивается. И еще до конца января лучше поберегите себя и близких от негативных эмоций, разного рода рисков, крупных начинаний и финансовых вложений. А если уже случилось, значит карма у вас такая или говоря проще «чему быть, того не миновать» Божественный план ещё никто не отменял.

Просто будьте осторожнее в мыслях, словах и в действии. А посему советую просто включить свою бдительность, а не ходить как «чайник», думая, что все проходит просто так. Все имеет свои корни и отголоски, а тем более эффект усиливается в период затмений.

Все, что бурно происходит во внутреннем мире, так или иначе уже поднялось на поверхность из самых глубин и просится для рассмотрения, раскладывания на части, анализа и проработки. Не упускайте этот момент. И когда ещё в следующий раз вынесет все это на гребне волн, лучше уже начать работать с тем что есть, чтоб не разбиться потом о скалы.

Проходите Уроки вовремя, принимайте и благодарите, что вынесет вас на новый виток развития и Пространство будет поддерживать.

После затмения негативность энергии пойдет на спад, а с 25 можно смело планировать различные начала, встречи, деловые поездки, выступления. К концу января ситуация окончательно разрядится и станет намного комфортнее.

Так что все, кто желает заняться планами на будущее, присоединяйтесь лично или онлайн) к мастер-классу «Карта желаний», где будем закладывать план событий на ближайший год и не только. Пока что МК намечен в Москве на субботу 26 января, время и место сообщу позже

Любви и мира!