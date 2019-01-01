Дмитрий Соин: развитие мозга раскрывает сверхспособности человека

На сегодняшний день, тема раскрытия скрытых внутренних способностей для людей становиться все более актуальной. Человечество уже не так сильно желает изучать просторы космоса, как безграничные возможности своего головного мозга. По мнению профессора Дмитрия Соина по этой причине так активно прорастают всходы родноверия, языческих общин и йоги. Ведь именно эти направления открывают перед личностью новые горизонты.

ИА "ТИРАС" предлагает фрагмент из программы ТВЦ "Поскриптум", где как раз идет о новом этапе духовного, психо-эмоционального и физического роста человечества. Сенсационные откровения и уникальные кадры:



