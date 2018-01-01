Амарант - это цветок бессмертия и спецпроект долголетия. Видео!

Активное долголетие и омоложение организма - являются трендом 21 века. Этим интересуются элиты, средний и креативный классы. Для этой категории людей ученым, профессором Дмитрием Соиным с группой специалистов создана программа "Амарант". Она включает в себя комплекс подходов к торможению возрастных процессов и общему оздоровлению организма.

Профессор Соин уверен в том, что влияние на возраст - это реальность. Следует лишь вести активный образ жизни, выполнять специальные упражнения, избавляться от токсинов, питаться насыщенными антиоксидантами, аминокислотами и витаминами продуктами. Так же важно работать со своим психо-эмоциональным состоянием, позитивно мыслить и постоянно наращивать жизненную энергию. Более подробно смотрите в интервью ученого:







