Дмитрий Соин: питание в стиле Амарант - это молодость и долголетие

Питание может и должно быть основой молодости и долголетия. В Лаборатории счастливого долголетия "АМАРАНТ" разработан уникальный рецепт каши, которая оказывает позитивное воздействие на организм и может быть основой возрастного прогресса. Это может быть серьезным подспорьем для людей стремящихся к долголетию, считает руководитель проекта, профессор Дмитрий Соин.

Мой рецепт построен на основе льняной каши и тех ингредиентов, которые я в нее добавляю. Эта каша позитивно влияет на эндокринную систему, поджелудочную железу, желудок, желудочно кишечный тракт, микрофлору. Она поддерживает печень, сердце, сосуды. И несет в себе омолаживающий компонент, благодаря такой уникальной составляющей как Омега 3.

Следует помнить, что льняная каша, которая содержит в себе большое количество Омеги не подвергается длительной термической обработке. При заливке каши, желательно использовать температуру воды не выше 70 градусов, в противном случае Омега 3 начинает разлагаться и превращаться в токсичное вещество.

Рецепт каши: 1. Берется большая кружка в которую засыпается 2 ложки льняной каши. Можно также использовать льняные зерна. Туда же добавляется пол столовой ложки расторопши, которая является очень мощным антиоксидантом и гепатопротектором. Дополнительно можно добавить тыквенные семечки или муку, добавить изюм и чайную ложку меда.