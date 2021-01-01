Станем реалистами и приступим к реализации того, что еще сегодня кажется Нам невозможным

Дорогие Друзья.
Сегодня мы прощаемся с непростым 2020 годом и вступаем в третье десятилетие 21 века.
Всего лишь год назад, никто из нас не мог даже подумать о возможности наступления пандемии и глобального карантина.
Всего лишь год назад, любое серьезное предположение о неизбежности близких перемен в условиях существующей стабильности мира, казалось нелепой фантазией.
Всего лишь год назад, разговоры о необходимости переезда из «токсичного мегаполиса» в свой дом на природе, казались некой блажью в устах жителя столица, продвинутого урбаниста – потребителя, решившего «похайповать» на модной теме.
Всего лишь за год, многие профессии и отрасли стремительно ушли в небытие а многие, столь же стремительно овладели умами, компетенциями и рынками.
Прошедший год расставил все по свои местам, заставив многих задуматься не только о предстоящих планах на жизнь но и самом смысле жизни, в которой самые смелые утопии и антиутопиями, на наших глазах, стали воплощаться в режиме реального времени.
С приближением Новогодней ночи я не стану рассказывать Вам о грандиозности предстоящих планов и серьезности надвигающихся угроз.
Сегодня я поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 годом и желаю Вам, что бы все Ваши надежды и планы в предстоящем году опирались на реальные возможности их воплощения.
И именно по этому, перефразируя известное высказывание, я желаю всем Нам стать реалистами и приступить к реализации того, что еще сегодня кажется Нам невозможным.
Искренне Ваш,
Профессор Дмитрий Соин.