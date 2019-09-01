Долголетие - это реальность! Видео.

Дмитрий Еделев: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в нашей студии звездный состав: Дмитрий Юрьевич Соин, ректор, руководитель и основатель "Амаранта" и впервые у нас в качестве звукорежиссера выдающаяся Ирина Перепелица. Спасибо!

Дмитрий Соин: Приветствую! Очень приятно находиться в такой фантастической студии.

Д.Е. Дмитрий Юрьевич, на сегодняшний день Вы не только основатель и руководитель "Амаранта", Вы один из адептов здорового образа жизни в нашей стране, политический деятель, общественный деятель и достаточно известный человек. Скажите, пожалуйста, здоровый образ жизни Вам помогает жить, развиваться, творить много добра?

Д.С. Да, однозначно помогает. Люди, которые не ведут здоровый образ жизни, тратят время впустую. Представьте себе, сколько времени в жизни людей вычеркивается, например, на пьянку. Живого времени, которое можно использовать для творчества, для саморазвития, бизнеса, политики, для чего угодно. Сколько у людей вычеркивают из жизни пустые застолья. Вот эти абсолютно пустые праздничные застолья, когда люди сидят и объедаются. По сути, происходит пищевая интоксикация, когда человек переедает. Один объем пищи еще не переварился, а он отправляет в себя следующий под общее одобрение: "Ну, попробуй-ка еще холодец, ты не пробовал еще голубцы", - и еще что-то в таком духе.

Качество жизни здорового человека однозначно выше по жизни не здорового человека. Простая математика показывает, что ЗОЖ создает конкурентное преимущество. Кто-то мне может возразить. Я знаю среди любителей выпить и покурить сразу возникает пример Черчилля. У Черчилля всегда была бутылка с вискарем или с коньяком, а сигару он изо рта не вынимал. Но, я считаю, что на такие эксклюзивные примеры ровняться не стоит, потому что когда человек сам у себя съедает здоровье, он в какой-то момент перестает эффективно работать, он перестает эффективно представлять себя в семье, во взаимоотношениях с супругой или супругом, во взаимоотношениях с родителями, с детьми. Нездоровье сказывается на всем, деформирует личность, деформирует психологию человека. У такого человека начинают возникать многочисленные комплексы и психоэмоциональные проблемы.

Д.Е. Уважаемый профессор, я знаю, что у вас есть историческое образование, что Вы - историк. А вот исторически в России, в русских традициях был алкоголизм?

Д.С. Враги нашей цивилизации, враги нашей страны и нашего народа приложили огромные усилия к созданию образа русского алкоголика. Этот образ был привнесен и в искусство, и в кинематограф, и в анекдоты, и в какие-то повествования и рассказы, и прочее. Но, голые исторические факты говорят о том, что злоупотреблявшие алкоголем люди всегда в нашей стране были изгоями. Мало кто знает, что даже в 17 веке у нас в стране существовали общественные вытрезвители. Человек, который злоупотреблял алкоголем сначала получал общественное порицание, потому что во всех селах, в малых и больших городах велся общинный образ жизни. Вначале выносилось прямое общественное порицание (об этом есть информация в прямых исторических источниках), потом этого человека публично водили по городу, если он не переставал пить, со специальной табличкой в стиле:"свинья идет", чтобы его все высмеивали. А заключительно была холодная изба. Особо ретивых любителей выпить запирали в холодные избы.

Вот еще исторический факт. В Российской Империи широкое распространение получили чайные клубы и чайные общества. Так, чтобы не падали доходы от продажи водки, их иногда стали запрещать указом Императора. Под это еще подводилось, что там есть какое-то вольнодумство, ведь люди пьют чай, они трезвые и могут трезво обсуждать существующие проблемы.

Алкоголизация началась еще в период Второй Мировой Войны. Вот эти знаменитые сто грамм наркомовских, которые еще с финской по ходатайству, если я не ошибаюсь, Ворошилова стали выдавать. А потом это продолжилось не тотально, но в отдельных частях, достаточно масштабировано. Миллионы фронтовиков имели возможность перед атакой выпивать. Один день сто грамм, второй, третий. Когда война закончилась, произошел возврат в общество людей, которые на фронте имели доступ к этой заветной фляжке в силу экстремальных условий, стрессов. Человеку так может проще было все переживать. Но, даже после этого проблема не была так масштабирована.

А вот уже Хрущев начал проводить целенаправленную политику пополнения госбюджета за счет продажи спиртных напитков. И тогда, к сожалению, на эту мельницу заработал кинематограф. В фильмах появились, так называемые, культурные застолья. Очень многие фильмы, вышедшие в 60-70-е годы, по сути, стимулировали употребление алкоголя и, кстати, табакокурения. Вспомним "С легким паром". Алкоголики подавались добрыми людьми, интеллектуалами. Все это было легко и ненавязчиво. Сигареты тоже часто появлялись на экране. А это же пример. Мы все пользуемся примерами, черпаем вдохновение, какие-то пути простраиваем, смотрим, как ведут себя киногерои или как ведет себя авторитетный человек. К началу 70-80-х годов это была беда. Чтобы не быть многословным, отнесусь к тому периоду, когда я ездил на хутор к бабушке и видел, как все вопросы решались за счет спиртного. За счет спиртного могли зерно привезти, увезти, что-то дать, передать. Мерилом уже стала водка или, я помню, какое-то суррогатное яблочное вино. Это - беда нации.

Д.Е. А застолья насколько традиционны для Руси? Вот такие длительные или многочасовые. Я понимаю, что в отдельных случаях было положено, например, вернувшись из похода, покушать и так далее. Но, именно массовые застолья упоминаются в исторических хрониках?

Д.С. Такого точно не было исторически, причем не в дохристианский, не в христианский периоды. Если мы даже не будем углубляться совсем в историю, а возьмем период уже православной России, то примерно 2/3 в году у православных были постные дни. Это - сами посты, плюс среда, пятница - постные дни. Понятное дело, застолья случались при подведении итогов сбора урожая, при крупных религиозных праздниках: Пасха, Рождество. Но сам быт, образ жизни, темп жизни не позволял людям надолго расслабляться.

Как сейчас собираются еженедельно, а некоторые ежедневно за столами и реально злоупотребляют и пищей, и спиртным. Огромная проблема той же Москвы (и не только Москвы) - пятничные пьянки. Они уже стали элементом офисной культуры, когда сотрудники компании собираются, и пятница у них уже запланирована для того, чтобы напиться, причем реально напиться, накидаться даже это называют. Люди осознанно идут, чтобы накидаться. Я вот не понимаю. Потом на следующий день встают больные, кривые, косые, кто-то не встает вообще - прихватил инсульт или инфаркт. Тематика зловещая, потому что пьет-то кто? Пьют довольно молодые менеджеры, довольно молодые сотрудники корпораций и компаний. Я даже не совсем понимаю, как этому противостоять, потому что тренд переломить трудно. Есть четкие объяснения: трудная неделя была, нужно снять стресс, надо поддержать коллектив, меня не поймут, если я не напьюсь и так далее. По сути, человек сам себе объясняет, почему он будет отрезать сантиметр за сантиметром свое здоровье и годы жизни, в том числе и активной, продуктивной жизни.

Д,Е. Скажите, пожалуйста, у Вас есть дача, на которой Вы что-то выращиваете?

Д.С. Я - адепт темы родовых усадеб и считаю, что иметь землю и дом на этой земле рационально с точки зрения экономических процессов и традиционно с точки зрения нашей духовности. Причем дом и земля должны быть так обустроены, что при случае какого-то кризиса (человек потерял работу или просто перегорел, и ему надо побыть в тишине, в уединении), это все могло прокормить.

Я построил дом, перевез туда семью. Рядом со мной уже строятся другие семьи, появилось какое-то количество единомышленников, вижу по другим регионам тоже самое. Люди обращаются к идее родовых общин, родовых отношений, поддержке семейных ценностей, прямых взаимоотношений между родителями и детьми. Все это можно достигнуть только через общий труд, через общий дом, через культурные теги.

Д.Е. Именно родовое имение помогает воспитывать детей?

Д.С. Моя младшая дочь ходит в школу. По этому поводу с женой возник спор: как она там будет учиться? Я говорю: "Ты не понимаешь, какое огромное счастье, что ребенок не будет учиться в городской школе". И тут возник когнитивный диссонанс. Почему, как это? Я говорю:"Ты убедишься". Ну давай в районный центр возить, давай еще куда-то. И тут неожиданно - моя супруга ходит в церковь - выяснилось, что руководитель церковного хора преподает музыку в соседней сельской школе. И жена говорит:"А может все-таки в сельскую?" Я думаю:"Наконец сбылись все мои визуализации". Мы приезжаем, а там школа, как семья. В классах по два, три, четыре ребенка, но при этом полноценные занятия, полный комплект учителей, родители и дети знают друг друга, учителя знают родителей, а родители учителей.

Когда-то я записывал программу о том, что такая модель гарантирует защиту от проникновения криминальных, деструктивных, асоциальных вирусов в детскую среду. А класс, где 30 детей - это мотопехотный взвод по численности. В мотопехотном взводе есть командир взвода, его зам, три командира отделения и так далее, и все они держат всего лишь 30 солдат, которые в форме подчинены присяге. А тут 30 детей и один педагог. Я считаю, что это неравноценное соотношение. Многие дети употребляют спиртное, наркотики и даже первый сексуальный опыт получают в школе. Огромная масса подростков и у каждого свое социальное происхождение, свой источник социализации. Дети подражают друг другу и, если кто-то начинает материться, то и значительная часть класса в это втягивается. Потом кто-то первый закурил, к нему начинают подтягиваться тоже и так далее.

Я - сторонник семейного образования и образования в малых учреждениях. Недавно ездил в Ясную поляну и, к моему стыду, не знал, что Лев Николаевич Толстой был на домашнем обучении. Более того, его попытка закончить Казанский Университет провалилась, потому что он был слишком индивидуален, сидел в карцере за споры с преподавателями, а в итоге стал известным мировым писателем.

Д.Е. Я знаю Вас, как адепта здорового питания. Скажите, пожалуйста, как организовано питание в Вашем доме?

Д.С. У меня был счастливый период, когда я был полноценным адептом здорового питания. Сейчас немного сдал позиции и очень из-за этого переживаю, комплексую.

Д.Е. Почему?

Д.С. Гипер перегруженность. Я очень сильно сдал, например, из-за ночных бдений. Поздно приезжаю с работы и часто в состоянии голода. По себе знаю, что питаться на ночь очень вредно. Стоило чуть прикрутить эту эпидемию, я сразу сбросил вес и подтянулся. Что касается здорового питания, то у меня свой специфический взгляд, который не совсем распространяется на семью. Например, я не ем мясо с 95-го года, а остальные члены семьи мясо едят. Но, благодаря мне, практически не употребляют колбасу, тушенку и переработанные с нитритами и прочими красителями продукты, фактически отсутствует красное мясо. В основном питаются птицей и рыбой.

Когда-то я был полным вегетарианцем, сейчас, так скажем, недовегетарианец, потому что стал есть морепродукты, но не злоупотребляя. В целом на столе у нас пищевой баланс, при котором половина стола - овощи. Благодаря мне, жена стала эксклюзивно готовить вегетарианские супы и борщи, а их уже ест вся семья. Нет тяжести в питании.

На мой субъективный взгляд, мясо не наш продукт. Это продукт, который тяжело переваривается, поэтому от мяса мы и сыты. Человек долго не хочет есть, потому что желудок занят процессом переваривания. Мясо токсично, особенно нынешнее, так как в него вкалывают антибиотики, анаболики, гормоны роста и так далее, и мы это все потребляем. А люди, которые верят в какие-то аспекты духовности, еще и понимают, что происходит убийство животного. Оно выбрасывает гормон страха в кровь, и не зря подход к кошерному мясу сводится к тому, что кровь сливается.

По данным целого ряда серьезных медицинских ассоциаций, красное мясо входит в десятку канцерогенов, тем не менее нас на него подсаживают, и жажда испытать вкусовое воздействие на центральную нервную систему постоянно подталкивает нас к поеданию мяса.

Ставку надо делать на плодо-овощную диету. Для горожан рекомендую рыбу, морепродукты, то, что содержит в правильном соотношении Омегу 3, другие аминокислоты, витамины, которые позволяют поддерживать в хорошем состоянии весь желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочную, селезенку, все внутренние системы и очень хорошо влияет на качество кожи. Женщины ходят по салонам, идут на операции, колют ботокс и прочее. А ведь достаточно, например, увеличить дозу в рационе Омега 3, побольше использовать льняное масло (только чтоб оно не было горьким, так как при окислении становится токсичным), добавить тыквенного масла, где цинк появляется в качестве активной биодобавки, и многие вопросы будут решаться. В соотношении с очищением организма - это дает очень хороший эффект.

И древние греки, и древние индусы, и славяне понимали, что должны быть в жизни человека, так называемые, разгрузочные дни, когда он ничего не ест или ест очень мало. Допустим, в йоге есть такой хороший пример, что человек, который живет и моется только снаружи, подобен кувшину, в котором готовят еду и моют тоже только снаружи. На стенках кишечника и сосудов накапливаются отложения, бляшки и токсины. В свое время меня Поль Брэгг напугал. Когда я почитал его чудо голодание, то понял, как много токсичных отложений может содержаться в разных частях кишечника. И надо уделять внимание детоксикации организма. Система "Амарант" включает в себя трехуровневую детоксикацию. Сначала чистится желудочно-кишечный тракт, затем печень, потому что она может дать такой выброс токсинов, что если кишечник не почищен, можно и отравиться.

Д.Е. А можно об этом немножко подробнее? Это элементы йоги или некое древнее знание, которое сегодня где-то возобновляется, где-то выходит на новый уровень, потому что появляются новые продукты питания, новые технологии приготовления. Можно более подробно коснуться данного направления?

Д.С. Дело в том, что йога к нам не приходила, йога от нас ушла и сейчас возвращается. Анализ названий, допустим, рек, озер, местностей на территории Российской Федерации практически на 80-90% говорит о санскритском происхождение. Река Кама - Бог Кама, озеро Рама есть в московской области, река Нара (Нарисимха - одно из имен Вишну), Двина (двойная река), дви на санскрите два, река Ангара - с горы.

Сама по себе практика духовная, психоэмоциональная и оздоровительная генерировалась внутри индоевропейского сообщества, когда оно начало активно развиваться. Одна ветвь ушла на Индию, где на территории Индостана в изолированном состоянии была сохранена в лучшем виде, вторая ветвь пошла через Иран на Ближний Восток в Северную Африку, и еще одна ветвь ушла на Европу. Ученые Вундт и Штейнталь, которые породили сравнительное языкознание, с удивлением увидели, насколько соотносятся с санскритом основные индоевропейские языки.

Йога присутствует в школьной разминке. О йоге думают, как о статичной практике. К сожалению, она такая в большинстве московских клубах, потому что выгоднее человека посадить на ковер и зарабатывать деньги. На самом деле йога включает в себя упражнения из положения стоя и они зачастую динамичные, прыжковые, физически очень приемистые, и не каждый их выполнит. Попробуй отработай "сурья намаскар" 14-16 повторений; пять потов сойдет, потому что это серьезная практика, выполняющаяся в динамике, так же, как и целый ряд других упражнений. Армейская разминка тоже из йоги. Гречка привез из Индии комплекс упражнений, после чего наш армейский разминочный комплекс модернизировали, а так как школа была связана с армией, то в 70-е годы данная разминка пришло и туда. Многие об этом даже не знают.

Поэтому йога - это система знаний, образ жизни, который подходит для человека, исповедывающего любую религию, потому что йога не противоречит ни одному посылу ни Библии, ни Корана и так далее. Она содержит в себе четкое понимание о правильном питании, распорядке дня, что крайне важно для современного человека. Такие элементарные вещи, как ранний подъем, ранний отбой, разгрузочные дни, очистительные процедуры. Именно в йоге очищение организма доведено до очень высокого уровня. Есть такая практика пракшалана, сейчас она делается по более облегченному принципу. Это - единственная практика, которая позволяет очистить полностью желудочно-кишечный тракт. Нужно пить легкий водосоляной раствор с лимоном и выполнять определенные упражнения. Вода продавливает вниз (извиняюсь за натурализм) и начинает вытекать из другого отверстия у человека до того момента, когда он становится чист. Технология очищения печени тоже взята из Аюрведы. Это очищение маслом, всякие тюбажи и так далее. Когда почищен желудочно-кишечный тракт, почищена печень, есть целый ряд аюрведических технологий очистки крови и лимфы.

Д.Е. Дмитрий Юрьевич, Вы создали модернизированную систему с учетом сегодняшних реалий, реалий в российском питании, реалий в приготовлении пищи, в нашем образе жизни. Что это такое - система "Амарант", как она работает и можно ли этому научиться?

Д.С. Само название "Амарант", что значит святое бессмертие, со смыслом, потому что вся эта история имеет глубокие исторические корни. Сколько существует человечество, столько оно занимается поиском эликсира молодости, эликсира бессмертия. Во многих духовных практиках, в частности, в даосизме, долголетие - признак духовной продвинутости, чистоты. Если ты Богу угоден, ты будешь долго жить. В других духовных доктринах люди, ведущие аскетичный, религиозный образ жизни тоже, как правило, долгожители.

Поиск путей в этих направлениях закономерен и понятен, потому что человек с возрастом накапливает опыт, потенциал, у него увеличивается вкус к жизни, а не уменьшается, и тут ему приходится осознавать, что он стареет, теряет силу, внешность. По ряду некоторых причин, с конца 90-х я стал заниматься исследованием различных систем, которые позволяют поддерживать здоровье человека и какими-то способами влиять на, в том числе, возрастные процессы. Человек, например, в 30 лет может выглядеть на 28, в 40 - на 35 и так далее. Его визуальный возраст может отставать от возраста, который у него поставлен в паспорте.

Я изучал системы и образ жизни людей в долине Хунза. У меня есть доклад по этой долине, которая официальными медицинскими американскими и французскими экспедициями признана, как долина долгожителей. Там средняя продолжительность жизни около 120 лет. Я диву дался. Есть плато Вилькабамба в Эквадоре, где люди тоже живут в среднем 90-100 лет. Есть у нас Абхазия, есть Азербайджан, где проживал Ширали Муслимов, чей возраст, согласно Советской Энциклопедии, 168 лет! Айвазов тот же самый, который вошел в справочники, как человек с самым длительным трудовым стажем -140 лет.

Я для себя саккумулировал идею, что реальное влияние на возраст и на здоровье человека могут оказывать комплексные методы. Методы, включающие в себя изменение питания, изменение образа жизни, специальные упражнения, в том числе упражнения, направленные на усиление человеческой энергии и очистительные процедуры. "Амарант" как раз и состоит из этого. В него я включил тибетский комплекс "Приветствие солнцу" и упражнения на растяжку.

Сейчас многие спорят, есть ли торсионные поля. Я убежден в том, что они есть. Их существование не доказано, но мы иногда даже ощущаем эти поля физически. В тибетском комплексе один из ключевых моментов - раскручивание вокруг своей оси в правую сторону. Если вы заметили, допустим, в фольклорных танцах кружение в правую сторону, хороводы - в правую сторону, даже в балете балерины крутятся в правую сторону.

Д.Е. Это кручение земли - древняя история.

Д.С. Во всех религиях говорится о свечение вокруг человека, то есть ауре. Ее можно поддерживать за счет этого вращения, потому что раскручиваются энергетические кольца. Любая растяжка тоже способствует омоложению. Если мы исходим из того, что есть центральная нервная система, из головы подается сигнал, что человек постарел и должен умереть, и тело начинает разрушаться, то в голову тоже идет сигнал от организма. Если человек растянут, то происходит обман возраста, потому что один из важнейших признаков старения - это утрата эластичности, подвижности, гибкости человека. Человек постарел, он согнулся и разогнуться не может. А когда мы растягиваемся, мы немножко обманываем возраст - тело гибкое, значит оно молодое.

Д.Е. Для того, чтобы растягиваться, нужно сохранить эластичность. Эластичность тканей, суставов, растяжимость мышц. Это как-то связано с особенностями питания и с очищением (как Вы говорите), я бы назвал это, по-медицински, лечебным голоданием. Можно два этих фактора подсветить немножко ярче?

Д.С. Я убежден и это проверено практикой, что сокращение в рационе животного белка способствует повышению эластичности мышц.

Д.Е. Чем заменяем?

Д.С. Заменяем огромным количеством полезных легкоусвояемых растительных белков. У меня в семье много врачей, они со мной яростно спорят по поводу того, что в мясе есть незаменимые аминокислоты и так далее. Я говорю:" Вы знаете, например, в земле вообще все есть, но мы же не едим землю". В земле все есть, бери, ешь землю и получишь все необходимые минералы. Да, возможно, в мясе есть какие-то незаменимые вещи, но давайте возьмем, как пример, амарант. Есть сквален в печени акулы, где-то полтора процента, а в амаранте восемь процентов. Да и еще этот сквален растительного происхождения и легко усваивается организмом.

По своей природе человек плодо-травоядный. В Библии на второй странице написано, что Бог дал в пищу людям плоды земные и древесные, потом, по мере грехопадения человека, ему стало доступно мясо, то есть, связанное с убийством. А первоначально все четко было определено: плоды земные и древесные. Тоже самое в Ведах. Два самых авторитетных религиозных источника говорят об одном и том же. Принцип ахимсы и принцип "не убий" не вычеркнули, Слава Богу, из Библии и из Вед. Они там присутствуют.

Д.Е. Скажите, пожалуйста, из чего состоит Ваш стандартный завтрак?

Д.С. У меня есть авторская каша, которая состоит из льняной муки либо льняного семени. Семя может быть шротированное или его можно измельчить, или замочить в воде. Знаете, есть белый лен? Он очень хороший. Две ложки льняной каши, туда же я обязательно добавляю расторопшу. Лен - это Омега 3, великолепное средство для поддержки поджелудочной, желудка. Если это семя, замачиваю на 20-30 минут. Самое главное замачивать в воде не больше 80 градусов. У меня даже есть чайник, который показывает температуру. Выше убивает все, а еще лучше до 60 градусов.

Расторопша является основным ингредиентом для гепатопротектора, потому что там есть силимарин. Расторопша - это семена нашей любимой колючки, которую вы видите везде. Когда вы приходите в аптеку, то покупаете довольно дорогие препараты из этой колючки, а можно в аптеке купить шрот, который в среднем стоит 40 рублей и добавлять его везде. Это - уникальное средство для поддержки печени и желчного пузыря. Далее я покупаю семена амаранта в монастырской лавке на Преображенской. Их можно найти. Сейчас очень много фермеров, которые стали производить этот продукт, и его продают в торговых точках, близких к монастырям и духовным центрам.

Далее по вкусу можно добавить какие-то ингредиенты, например, мед или что-то из ягодных муссов для вкуса, а можно и не добавлять, потом все размешать. Я иногда беру эту кашу и специально раскручиваю, чтобы был задан определенный поток воды, которая там находится. Чашка большая, каша оседает вниз, вверху остается насыщенная вода. Я занимаюсь йогой и попиваю эту воду. К концу занятий остается только каша. Я принимаю душ и после этого съедаю кашу. Эффект виден буквально через полторы-две недели: кожа становится лучше, укрепляются волосы (лен очень полезен для волос), происходит детоксикация организма (расторопша начинает чистить печень, а печень - это главный фильтр), печень начинает лучше работать. Это отражается на составе крови, в целом на организме, и все запускается. Каждая отдельная опция уже полезна.

Почему современный человек обречен на йогу? Потому что не надо никуда идти, не надо пробиваться по пробкам в фитнес клубы, достаточно расстелить коврик и это экономит время. Многие люди ломаются на том, что не успевают, перегрузка, пробки.

Д.Е. Дмитрий Юрьевич, много воды пьете в день?

Д.С. Был период, когда я воду почти перестал пить и это была моя ошибка. С воды ушел на чаи, на кофе, к сожалению. В периоде, когда я был чист и светел в своих устремлениях, я не пил кофе и черные чаи (алкоголь не употребляю с 2000 года), и это самые счастливые времена, потому что энергии было столько, что казалось, ты свернешь горы. Сейчас я обязательно пью воду. Как только просыпаюсь, отпиваю по несколько глотков, потом во время занятий тоже пью потихонечку воду, потому что организм находится в движении и она тебя чистит. У меня не получается, как некоторые рекомендуют 3-5 литров, но литра 1,5 -2 чистой воды я выпиваю. Это очень важно, чтоб не было загустения крови. Вода выводит токсины и шлаки из организма.

Д.Е. Дмитрий Юрьевич, очень быстро пробежало наше время, и у Вас осталось пол минуты пожелать Вашим близким, друзьям, родным что-то с прямого эфира.

Д.С. Я хочу пожелать им обратиться к своему здоровью, потому что здоровье - это одна из самых главных ценностей. Когда нет здоровья, не радует ни карьера, ни деньги, и даже семья не очень радует, потому что понимаешь, что отягощаешь семью своими болезнями. Хочу всех призвать к осознанию, что главная ценность на планете земля - это сам человек и человек в своем саморазвитии. Только саморазвивающаяся личность является локомотивом и примером для всех остальных. Огромная историческая проблема в том, что люди брались менять мир к лучшему, не меняя самих себя. И вот сейчас, в 21 веке, наконец, надо осознать, что только меняя себя персонально, ты начнешь менять вокруг себя пространство, окружение, а потом, даст Бог, и весь мир к лучшему. Поэтому всем здоровья, гармонии и процветания.

Д.Е. Спасибо большое. Хочу напомнить, что в нашей студии был Дмитрий Юрьевич Соин, ректор, профессор, руководитель и создатель системы "Амарант".

Д.С. Спасибо. Всего доброго!