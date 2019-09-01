Как избавиться от проблем. Видео!

Корр. Сегодня в фокусе нашего внимания академик Международной Славянской Академии и ректор Европейского института JUSTO Соин Дмитрий Юрьевич. Добрый день, Дмитрий Юрьевич!

Д.Ю. Добрый!

Корр. Существует много духовных и философских учений. Как Вы думаете, есть ли смысл человеку их все изучать?

Д.Ю. Cоветовать изучать абсолютно все доктрины - несерьезно, потому что их очень много, и всей жизни не хватит, чтобы пролистать все страницы. Но, стремиться к этому необходимо, так как постижение духовных доктрин, постижение различных направлений в философии очень положительно сказывается на кругозоре, на духовном уровне человека, на его способности мыслить, идти вперед осознанно и осмысленно.

К огромному сожалению, миллионы людей, а может быть и сотни миллионов, проживают свою жизнь механически, без осознания тех смыслов, которые могут объяснить наше пребывание на планете Земля. Духовные доктрины и философские школы всегда предлагали нам те или иные взгляды. Изучая их, человек может выбрать то, что ему показалось наиболее оптимальным, адекватным и востребованным. Более того, имея под собой мощный пласт философских и духовных знаний, человек может выстраивать свое собственное понимание мира. Мы не говорим о том, чтобы слепо копировать написанное кем-то ранее. Мы говорим о том, что можно использовать то, что кем-то ранее было написано для своего дальнейшего движения вперед.

Когда-то Свами Вивекананда, один из серьезных мыслителей 19 века, сказал, что нужно собрать все религии, как цветы, в единый букет для того, чтобы не было больше религиозной вражды, а был религиозный консенсус, межрелигиозная коммуникация; чтобы люди раз и навсегда прекратили конфликты, кровопролития из-за того, что кто-то молиться иначе, чем другие. Так и здесь. Мы должны, как в букет, собрать в своем сознании, в своем мышлении наиболее мощные философские и духовные доктрины. Это расширяет наш кругозор. Мы, например, будем иметь гораздо более серьезное представление о мироздании, мироустройстве. Мы получаем инструменты в сфере социологии, психологии. Мы понимаем процессы, которые происходят во время общения людей или мы осознаем, почему кто-то обделен, а кто-то получает все.

Духовные доктрины излагают взгляд Бога на человека и взгляд человека на Бога. Ведь это очень интересно. Такое направление, как сравнительное языкознание, позволило выявить группы языков. А, если бы мы развивали сравнительное религиоведение, то нашли бы внутри духовных доктрин столько общего, что ни у кого не возникло бы мысли убить оппонента по причине его отношения к иному религиозному течению.

Я приведу простой пример. Есть религии Книги, то есть проистекающие из Библии - иудаизм, ислам и христианство, и есть религии Вед - это все направления в индуизме. Я часто слушаю, как люди спорят, кто из них прав - христиане с индусами или православные с йогами. Иногда возникают очень жесткие конфликты. Я, обладая не то, что бы гипер глубокими знаниями, но все же приличными знаниями в сфере духовных доктрин сравнительного религиоведения, всегда такие споры легко останавливаю. Я просто предлагаю обратиться к заповедям, которые есть и в Ведах, и в Библии. В этих Книгах первый постулат: "не убий" в Библии, принцип ахимсы (в переводе с санскрита "полный отказ от насилия") в Ведах. И там, и там принцип нестяжательства; и там, и там принцип "не укради"; и там, и там принцип "не прелюбодействуй", принципы правдивости, искренности. Возникает вопрос: "О чем Вы спорите, господа?"

Я привел всего лишь один пример. Но, такие аргументы важны для каждого в жизни. Если человек хочет где-то выступать, участвовать в дискуссиях, в презентациях, отстаивать свою точку зрения, у него должны быть эти аргументы на руках. Иначе о чем он будет говорить? Кто-то скажет, что изучать даосизм, иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм, йогу и другие течения - пустая трата времени. Нет. Это очень важно, потому что приподнимет вас на целые этажи выше людей, которые не имеют данных знаний и живут в узком мирке навязанных кем-то представлений, начиная со школы, а потом и в институте, и на работе промывают мозги.

А тут неожиданно поднимаешься на целые этажи вверх. Ты видишь, что на самом деле духовный мир, мир саморазвития огромен и един. Как в реке есть тихие участки, участки с бурным течением, есть водовороты, омуты, отмели, так и в духовных учениях есть свои нюансы, обусловленные историческими, культурными, этническими особенностями, но в целом - это одна река.

Исследование аспектов духовного и морально-нравственного единства, единства, связанного с главной идеей постижения сути и смысла пребывания человека на земле - очень мощный прорыв в жизни каждого. Такие прорывы позволяют стать личностью, потому что, когда человек обусловлен, зажат в рамках какой-то идеологии (не дай Бог, если она будет радикальной и построенной на насилии), то и говорить не о чем, получается очень тяжелый сценарий жизни.

Надо постигать, надо копать, надо двигаться. Люди, которые говорят, что нам все это не надо и не интересно, останавливают свое развитие. Я бы назвал такое отношение к себе добровольной кастрацией, отсечением чего-то от своего тела, от своего ума, своего сознания и духовного плана.

Корр. А почему человек принимает навязанные представления и перестает развиваться дальше?

Д.Ю. Потому что так удобно. Человек отходил в детский сад, в школу, закончил институт, и все прекрасно. Ему заложили в мозги определенные знания, какие-то шаблоны, стереотипы, идеологемы. Человек вышел, и ему просто. Он больше ничем не занимается, не парится, не грузится, ему хорошо. На все вопросы уже получил ответы. Но, это ответы не твои. И вопросы даже не твои.

Человек зачастую попадает в ситуацию, когда ему реально тяжело. Он вынужден зарабатывать на хлеб, выживать, бороться за рабочее место, за семью, за кредиты. В свое время очень мощный посыл сделал Будда, который озвучил: "Жизнь есть страдания, страдания порождают желания, и только избавившись от желаний, можно избавиться от страданий".

Вот говоришь такому человеку: "Послушай, работай над собой, поднимайся вверх". А он отвечает: "Мне не до того, мне бы выжить и концы с концами свести". И в этом - стратегическая ошибка, потому что пока ты не поднялся над своим текущим состоянием, то не можешь выйти за пределы имеющейся проблемы. Ты сам себя подсек в этом развитии, зафиксировал на уровне проблем и будешь в них жить по самую смерть, пока либо не найдешь выхода на новые уровни, а это только через саморазвитие, либо просто смиряйся и страдай.

У каждого из нас есть выбор. Можно всегда найти время на то, чтобы получать новые знания, новую информацию, новые профессиональные навыки, расширять новые горизонты. Тогда человек идет вперед, дышит полной грудью. Он знает, что развивается и в этом смысл его жизни. Если не развиваться, то получается - родился и умер.

Ну, закончил ты институт - знания устарели, ты теряешь работу, не можешь себя реализовать. Но, при этом никак не придет в голову, что время поменялось и нужны новые знания, новые технологии. Постоянный процесс работы над собой - он и есть жизнь. Все остальное - стагнация (застой). Например, пруд, в котором нет проточной воды. Что с ним происходит? Он начинает вонять, потому что процессы гниения, процесс разложения, деградации. Нет проточной воды. С человеком происходит тоже самое. Он начинает смердить еще при жизни только из-за того, что застрял в каких-то своих горизонтах и все. У него больше нет шансов и возможностей. Надо над этим задуматься.

Существует единственная ловушка - огромное количество ложных партизанских отрядов (я это так называю). Всякие бизнес-школы, где людей разводят на деньги и навязывают им марафон, в ходе которого они постоянно платят, платят и платят, а реального результата нет.

Важен правильный выбор, куда пойти за новыми знаниями и где найти себе учителей. Это уже зависит от каждого из вас, и за руку никто не поведет. Надо самим искать, находить, работать, развиваться. "Некрос биос" или другими словами "мертвая жизнь" - это жизнь, которая происходит по шаблону, жизнь, которая проживается механически, на уровне банальных рефлексов: поел, поспал, секс, пошел где-то что-то себе заработал, снова поел, поспал, секс. Но, в какой-то момент такие истории дают сбой.

Корр. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за Ваши ценные рекомендации.

Д.Ю. Спасибо и вам!

Корр. С нами был академик Международной Славянской Академии, ректор Европейского института JUSTO Соин Дмитрий Юрьевич. Всего доброго!



