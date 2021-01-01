Иванка Трамп. Президент США 2024 ?

Твит Иванки Трамп вызывает восторг в политическом мире, поскольку он может намекать на то, что дочь и советник президента Трампа могут иметь собственные политические устремления.





В понедельник молодая Леди Трамп написала в своем Твиттере, что любит Айову , используя восклицательный знак для дополнительного акцента. Ее твит быстро набрал более 10 000 лайков.

Иванка Трамп ответила на твит республиканского губернатора Айовы Ким Рейнольдс, которая написала: «В этот день в 1846 году президент Джеймс К. Полк подписал закон, делающий Айову 29-м штатом в Союзе. Поздравляем с Днем государственности великий штат Айова, и всем, кто с гордостью называет ее домом ».

Айова (Ястребиный глаз) - это штат, в котором на протяжении почти полувека стартует выдвижения кандидатов в президенты США 2024.

Айова – штат, который находится в так называемом «Сердце Америки» на западе Соединенных Штатов Америки. Территория штата принадлежала раньше французской колонии «Новая Франция», но перешла к США в результате заключенной сделки (Луизианская покупка). Здесь проживали индийские племена «айова», название было позаимствовано и именно так, впоследствии и был назван штат.

В 1846 году Айова официально стала 29-м по счету штатом США. Площадь 145,8 тыс. км?. Население около 3 млн. человек. Занимает 26-е место по территории в США и 30-е по численности населения. Айова относится к числу самых безопасных штатов страны.

У штата Айова прозвище — «Штат Соколиного Глаза». Оно было дано в честь знаменитого вождя индейцев Соколиный Глаз или Черный Ястреб.

Отличительной чертой штата является большая колония «амиш», которая исповедует одну из аскетических ветвей христианства. Они живут в черных кибитках, не пользуются электричеством или какими-либо другими благами цивилизации и одеваются в средневековые платья.

Интересно и то, что девизом Штата Айова звучит следующим образом: «Наши свободы мы ценим и наши права мы будем отстаивать»!

Иванка Трамп не новичок в Айове - она была в последний раз там на накануне выборов в прошлом месяце, агитируя за переизбрание своего отца, а также сенатора Республиканской партии Джони Эрнста. Старший Трамп победил в Айове Джо Байдена, а Эрнст успешно переизбрался на выборах в Сенат.

Иванка Трамп также побывала в Айове незадолго до выборов 2018 года, чтобы провести избирательную кампанию Ким Кей Строун (Рейнольдс), которая в итоге стала Губернатором Штата.

Иванка Трамп не единственный член своей семьи с президентскими амбициями. Старший сын уходящего Президента, Дональд Трамп-младший, который пользуется огромной популярностью среди сторонников президента, также может иметь возможные президентские амбиции.







