Тукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернет

Этой чудесной ночью мне, видимо, надо сказать несколько слов про отставку спецпрокурора США Мюллера. Ну, того самого чувака, который обвинил мою редакцию, и моё начальство, и моего, блеать, бухгалтера в том, что пару лет назад мы в его богоспасаемой Америке выбрали президентом Трампа.





Этот Мюллер мурыжил нас два года, не добившись ни-че-го, — и вот он сдался, сдулся, свернулся в клубок и попросился жить "частной жизнью". Что мне сказать этому старику?..





Наверное, ты славный мужик, Роберт. Где-то в иной вселенной, как знать, мы могли бы с утра отправиться порыбачить в твоей речке Милстон или где уж ты там, босоногий, бегал в детстве.

Ты воевал морпехом во Вьетнаме, и мне тебя за это ни хрена не жаль — но, быть может, ты при встрече рассказал бы пару любимых историй за скотчем или что ты там пьешь вечерами...

В Бостоне ты дрался с наркобаронами — не жалеешь ли, что те времена давно миновали? А когда ты предпочел госслужбу четыремста тысячам в год — что двигало тобою? Смею надеяться, идеалы... Хорошо. Ты брал чужую вину на себя, ты признавался в незаконной прослушке, ты, говорят, обвинил бы собственную мать, преступи она закон... И вот ты — никто. А жаль, знаешь. Было бы славно взглянуть тебе в глаза.

Я не держу зла, хотя занозой в заднице ты был изрядной. Живи и процветай в своём... да где б ты ни жил. Только, как бы тебе объяснить... Не связывайся с русскими. Не ври про них. Не бери грех на душу. Ну, будь здоров!

Денис