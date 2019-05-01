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2019
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Тукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернет

Тукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернет

В мире // Вчера, 22:56 // 38

 

 

  Этой чудесной ночью мне, видимо, надо сказать несколько слов про отставку спецпрокурора США Мюллера. Ну, того самого чувака, который обвинил мою редакцию, и моё начальство, и моего, блеать, бухгалтера в том, что пару лет назад мы в его богоспасаемой Америке выбрали президентом Трампа.


Этот Мюллер мурыжил нас два года, не добившись ни-че-го, — и вот он сдался, сдулся, свернулся в клубок и попросился жить "частной жизнью". Что мне сказать этому старику?..


Наверное, ты славный мужик, Роберт. Где-то в иной вселенной, как знать, мы могли бы с утра отправиться порыбачить в твоей речке Милстон или где уж ты там, босоногий, бегал в детстве.


Ты воевал морпехом во Вьетнаме, и мне тебя за это ни хрена не жаль — но, быть может, ты при встрече рассказал бы пару любимых историй за скотчем или что ты там пьешь вечерами...


В Бостоне ты дрался с наркобаронами — не жалеешь ли, что те времена давно миновали?

А когда ты предпочел госслужбу четыремста тысячам в год — что двигало тобою? Смею надеяться, идеалы... Хорошо.

Ты брал чужую вину на себя, ты признавался в незаконной прослушке, ты, говорят, обвинил бы собственную мать, преступи она закон...

И вот ты — никто. А жаль, знаешь. Было бы славно взглянуть тебе в глаза.

Тукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернетТукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернетТукмаков против спецпрокурора Мюллера. Скандальный текст взорвал интернет

Я не держу зла, хотя занозой в заднице ты был изрядной. Живи и процветай в своём... да где б ты ни жил.

Только, как бы тебе объяснить... Не связывайся с русскими. Не ври про них. Не бери грех на душу.

Ну, будь здоров!

Денис                                                                                                                               

 

 

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