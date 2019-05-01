Жесткая отповедь МИД КНДР в адрес США

МИД КНДР дал очередную жесткую отповедь официальному Вашингтону за срыв ханойской встречи. Попытки США переложить ответственность на Пхеньян позорно провалилась. В частности представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи заявил следующее:

В США отмечается попытка возложить ответственность за срыв саммита глав КНДР и США в Ханое на Пхеньян. Но главная причина провала заключается в том, что США, настаивая на совершенно неосуществимы методах, заняли одностороннюю и недружественную позицию.





Для создания доверия – основного ключа к устранению враждебных отношений между КНДР и США мы приняли важнейшие и значимые меры, требующие важного стратегического решения, в том числе прекращение ядерных испытаний и запуска МБР. Также осуществили великодушную меру для передачи останков погибших американских военнослужащих на родину.





Однако США не откликнулись адекватными шагами на наши дружественные мероприятия, а настаивают на нашем одностороннем разоружении. В итоге они привели саммит к искусственному срыву. На этом фоне мы предлагаем США отказаться отпрактики недоверия и односторонних враждебных действий. В противном случае диалог по ядерному вопросу и международному сотрудничеству не может иметь перспективу, подчеркнул представитель МИД КНДР.



