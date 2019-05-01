Александр Зыков: международный суд - реальный инструмент преодоления санкций

Санкционные дубинки обращенные против международного инакомыслия стали привычным негативным фактором внешнеэкономической деятельности. В угоду США и их союзников разрушаются экономики больших и малых государств. Имеется ли антисанкционное противоядие рассуждает эксперт Александр Зыков. Санкционные дубинки обращенные против международного инакомыслия стали привычным негативным фактором внешнеэкономической деятельности. В угоду США и их союзников разрушаются экономики больших и малых государств. Имеется ли антисанкционное противоядие рассуждает эксперт Александр Зыков.

Международное публичное право и конституционный суверенитет Абхазии должны соблюдаться, считает член экспертного совета международного центра исследования санкций Зыков Александр. В этом должны быть заинтересованы не только абхазцы, но и все международное сообщество. Это мнение он высказал 20 мая в Москве в доме приемов Смирнова, где по инициативе Международного центра исследования санкций (МЦИС) учрежденного фондом развития современной дипломатии состоялся круглый стол на тему: роль гуманитарного сопровождения инвестиционных проектов.

«Необходимо фиксировать, создавать юридические прецеденты, подавать иски в международный суд на компании или государства поддерживающие санкционный режим. Практически вся коммерческая деятельность направлена на улучшение жизненных показателей населения конкретного региона, а санкционные запреты это прямая угроза развитию регионов, что противоречит нормам международного права. Достаточно причин для подачи иска если действия государство приводит к уменьшению прибыли.

Примером может служить любой не выполненный контракт поставки оборудования европейской компанией например в Абхазию, Крым, Южную Осетию для строительства социально значимых инфроструктурных объектов , не признание международными платежными системами Visa/MasterCard и блокировка транзакций из данного региона, что отрезает жителей от общедоступных в наше время услуг и способам оплаты.

Необходимо установить и фиксировать объемы потенциальной прибыли, что будет являться косвенным ущербом коммерческим компаниям в последствии санкционных режимов . Нами будут разрабатываться инструменты фиксации таких рисков и перевод их в правовое поле. Хотелось бы особо подчеркнуть проблематику развития таких регионов как Абхазская республика, Приднестровье, Южная Осетия которые в мировом сообществе считаются «непризнанными», хотя это регионы со всеми признаками собственной государственности, коренным населением и историей.

Тут примером может служить обращение коммерческой компании из Абхазии к крупному мировому производителю лекарственных средств с просьбой осуществления поставок лекарственных средств в данный регион, на что получат отказ с рекомендацией осуществления работы через территорию Грузии . Такие действия лишают права развития коммерции, лишает права людей находящихся в данном регионе на цивилизованное развитие.

В совместной дискуссии по основным вопросам встречи было достигнуто соглашение о развитии и создании исковой практики в отношении коммерческих и государственных структур, которые вопреки нормам международного права поддерживают санкционный режим навязанный США. Хочется отметить огромное желание всех участников встречи работать в данном направлении.

Опыт работы наших коллег в области международного арбитражного права, поможет нам в общем деле защите прав коммерческих структур и интересов обычных граждан от влияния деструктивной санкционной политики. Обширные связи Фонда развития современной дипломатии позволяют привлечь разносторонние действенные механизмы по противостоянию санкционным режимам», – заявил Александр Зыков