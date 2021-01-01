Как долго Россия может отступать ?

В своем специальном обращении для медиа центра ТИРАС, Профессор Дмитрий Соин затронул тему продлении договора об ограничении Стратегических Наступательных вооружений (СНВ – 3), соглашения о котором в своих телефонных переговорах достигли Президенты России и США, Владимир Путин и Джозеф Байден.

При этом, Профессор Дмитрий Соин обратил внимание зрителей на очень важный аспект этого соглашения, который прошел абсолютно незамеченным на уровне экспертного сообщества.

А между тем, несмотря на очевидные позитивные итоги этого соглашения, выражаемые в том, что стороны отказываясь от дальнейшей гонки стратегических вооружений, высвобождают огромные ресурсы, которые в ситуации глобального экономического кризиса могли бы, очевидно быть направлены на решение экономических и социальных задач, Россию в складывающейся ситуации может ожидать довольно неприятный сюрприз от западных «коллег» в виде усиления гибридной войны, одним из важнейших элементов которой является война информационная.

Аналитики Российских центральных каналов и государственных СМИ, связанные внутренними ограничениями, условностями и регламентами, очевидным образом демонстрируют свою неконкуретноспособность в усиливающемся информационном противостоянии хорошо организованными зарубежными и российскими оппозиционными информационными ресурсами а следовательно, скорее всего они будут проигрывать организованному информационному давлению противника.

Таким образом, происходящие одновременно два процесса : СНВ 3 и гибридная война , внешне друг другу противоречащие, но на самом деле являющиеся двумя частями большой организованной Игры, очень напоминают историю развала СССР, которая происходила на фоне подписания договора о разоружении и миролюбивой риторики.