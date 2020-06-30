Что скрывают под масками Байден и Трамп?  

Сегодня мы поговорим о том, каким образом врут политики. Чем отличается с точки зрения профайлинга и политической психологии, физиогномики Байден и Трамп. Кто из них более искренний человек?

Начнем с телосложения.У Трампа с точки зрения профайлинга атлетическое телосложение. А Джон Байден-астеник. О чём это говорит в профайлинге? Начнем с Трампа. Трамп на всех транслируемых видио хорошо держится на ногах. У него очень уверенная походка и осанка. Он смотрится как храбрый энергичный парень. А Джон Байден отличается от него. Он абсолютно худощавого телосложения мужчина. У Трампа и у Байдена разный уровень голоса. Трамп говорит более громогласнее, а Джон Байден более тише. Что ещё присуще людям атлетического телосложения? Это шумное поведение. Опять же, вспомним любое мероприятие связанное с Трампом. Из этого можно сделать вывод, что Трамп склонен к эпатажу. У него преобладает истероидный психотип. Истероидность-это привлечение к себе внимания, любыми способами доступными человеку.

В отличие от Трампа, такие люди как Байден-непредсказуемы с точки зрения политики или бизнесса. Но кто всё таки больше лжец, исходя из черт лица и телосложения? Байден или Трамп? Смею предположить, что всё таки больше склонен к обману Трамп. Чтобы обосновать свою точку зрения, приведу несколько аргументов. Во-первых, Трамп человек истероидного характера. Все его слова, вся его манера держатся свидетельствует о том, что он хочет привлечь к себе внимание. Это один из неблагонадёжных психотипов. Эти люди легко забирают свои слова обратно, эти люди легко берут чужие деньги и их не возвращают.

А Байдон относится к параноял психотипу. Таким людям не свойственна как таковая ложь. Им проще промолчатся или отстоять свою точку зрения с позиции силы. У Байдена очень глубоко посажены глаза, расположенные ближе к носу. У Трампа тоже, но расположены более широко. Когда у человека глубоко посажены глаза, ээто свидетельствует о логическом мышлении. Так как у Трампа глаза чуть шире от переносицы и он видит информацию более объемнее, чем его оппонент.

Итак, я предлагаю суммировать. Если исходить из картины лица, телосложения. Если изучить жестикуляцию Джона Байдена и Дональда Трампа.Дональд Трамп больше склонен к импровизациям, к игре и соответственно ко лжи, чем господин Байден. В случае если всё таки Байден победит Трампа, то мы получаем президента более жестокого, более логичного. Если исходить из этих признаков и перспектив, для России было бы конечно лучше, чтобы Трамп избрался на второй срок.