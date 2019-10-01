Массмедиа - это власть! Видео.

Многие на стартовом этапе сталкиваются с проблемой отсутствия профессионалов, которые бы создавали информационный контент, то есть комментарии, новости, статьи, аналитику. А работа в массмедиа - важнейшая составляющая для привлечения единомышленников.

Во время президентских выборов я заменял на некоторых дебатах кандидата. Попал в топ-листы и теперь меня регулярно приглашают, например, в программу "Пусть говорят", абсолютно бесплатно и для меня, и для них. Часть экспертов профессионально зарабатывают на ток-шоу, а телевидение зарабатывает на рекламе. В 2000-м году я защищал диссертацию, и на тот момент у меня был ведущий оппонент из видеоинтернейшнл, а они размещают рекламу на 1, 2 -ой кнопке. Тогда минута рекламного времени в прайм-тайм на ОРТ стоила 60.000 долларов. Это - реальный бизнес и люди готовы платить деньги за рекламу своей продукции для расширения зоны потребителей. Нужно о себе заявлять в массмедиа, если вы хотите создать партию.

Я вчера ездил в один центр, и они предложили записать и продавать мой тренинг в виде спотов. Встал вопрос, какие именно темы будут в этих спотах, чтобы выстроить их в единую концепцию. Вы точно также должны строить единую информационную концепцию. В партии может быть 10.000 или даже 1000.000 человек, и о вас никто не будет знать. А может быть совсем немного людей, но, применяя разные виды рекламы, вы сможете приобрести мегапопулярность.

У меня когда-то была идея сделать похоронное агенство в интернете, чтоб человек мог сам себя похоронить, посозерцать свои собственные похороны, есть такие любители. Партия тоже может уйти в Интернет и создать 3D модель. Нужно придумывать какие-то фишки, которых нет у других.

Так же можно идти от общего к частному, можно от частного к общему. Допустим, есть у вас костяк, вы провозглашаете истории, связанные с развитием инновационных технологий, с развитием ЗОЖа или еще чего-то. Вы берете и делаете микромодель в каком-то населенном пункте и на измеряемой площадке реализуете свой шоу-рум. Приведу простой пример. Несколько лет назад мне нравились темы, связанные с экологией, чистым питанием и т.д. Когда уже оказался в Москве, начал записывать программы, связанные с ЗОЖем, йогой, проблемами долголетия, образования, культуры. В какой-то момент купил землю в Тульской области, построил там дом, стал записывать ролики о том, как я это делал, и вокруг меня начали строиться другие люди. На сегодняшний день семей 10-12 туда переехали. Затем я там же купил 10 гектар сельхозки, зарегистрировал три КФХ, сейчас регистрирую сельхозкооператив.

Мы приехали к главе Заксобрания Тульской области. Он, послушав нас, поднял трубку, соединил с Министром сельского хозяйства и Министром образования. Я с ними встретился и предложил просветительско-экономический кластер, который касается фермерства, экологии и прочего, и мы сейчас выходим на уровень реализации. Хотя с момента, как стали двигаться по административной вертикали, прошло месяца два. Сегодня мне уже позвонили из приемной Министра сельского хозяйства Патрушева и пригласили на праздник урожая. Там соберутся все руководители аграрного сектора и представители банков, можно приходить со своими визитками и дальше работать.

Когда я занимался його проектами, у меня в Тирасполе был первый його клуб, который позволил мне сконцентрировать лучших мастеров - помимо местных приезжали индусы, иранцы, европейцы. Приезжали дипломаты посмотреть этот клуб. То есть, у вас должна быть живая история, когда вас спросят, а что вы сами для страны сделали?

В чем было преимущество Грудинина на последних выборах? В том, что у него свой колхоз. Он не просто рассказывал, что будет возрождать, а наглядно показывал. До момента его выдвижения в кандидаты в Президенты, я о нем даже не знал. Это был не раскрученный и не медийный человек. Он был на госслужбе, но не состоял в КПРФ. Но, за счет колхоза, взял 2-ое место при том, что его мочили все, потому что в какой-то момент по социологии он вышел на 25-30%. И этого, конечно, никто не мог допустить. Но, образ человека, который своими руками делает добро, что-то производит, платит людям за работу сделал свое дело.

Меня судьба как-то свела с ОНФ (Общероссийский Народный Фронт), потом моя бывшая студентка (дважды депутат Госдумы) пригласила на совместное заседание Высшего и Генерального совета "Единой России". Я сначала выступал на площадке, потом пошел на пленарное заседание, и меня посадили рядом с Медведевым. Люди так устроены, что как только что-то происходит медийно, сразу начинают с тобой знакомится в фейсбуке, в сетях, и мы на волне этих контактов подружились с Гражданским Комитетом. Это достаточно разветвленная организация, которая является дочерним проектом ОНФ. Костяк составляют в основном молодые силовики, мелкий и средний бизнес.

Теоретически можно подумать о коалициях, то есть с кем-то совместно сразу зарегистрировать общероссийскую политическую партию. Для статуса партии надо минимум в 43 субъектах РФ провести учредительные собрания субъектных организаций. После проведения учредительного собрания, должна быть учреждена, например, Омская, Томская, Московская и т.д. организации, и их должно быть 43, более чем в половине субъектов. Тогда партия становится партией, действующей на территории всей Российской Федерации.