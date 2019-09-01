Политика, на мой взгляд, как явление, зашла в тупик. Она становится все менее интересна для широких слоев населения, потому что люди разочаровались в политике и в политиках. Сейчас из политики идет бегство и это легко доказать. Достаточно посмотреть явку на выборах. В Мосгордуму, при всех потугах повысить явку, в итоге проголосовал 21% москвичей от числа зарегистрированных. От числа проживающих это где-то 3-4%, потому что в Москве на каждого зарегистрированного человека приходится минимум три незарегистрированных, но которые тоже москвичи. Они здесь живут, пользуются инфраструктурой, но не голосуют. За депутатов-победителей проголосовало от 30 до 40%. Если 21% мы берем за 100%, и из них половина отдали голоса депутату - победителю, то средний процент отданных голосов за победителя в пределах 10%. То есть, 90% избирателей за этих депутатов не проголосовало. Возникает вопрос: насколько выбранные депутаты представляют волю всех избирателей, которые проживают в округе? Конечно, важно ориентироваться на мнение активной части населения, поэтому 10% может избрать своего депутата, губернатора или еще кого-то, но все же, где остальные 90%?

Пока еще избирателям интересны президентские выборы. На них явка высокая, потому что русские люди так устроены, что хотят мыслить глобально, и им нужны глобальные события, например, избрать Президента. А своего собственного депутата они не избирают. Из политической сферы идет отток живых людей, потому что они не видят перспективы. Они не верят в то, что выборами можно что-то изменить. Человек, вместо того, чтобы пойти на избирательный участок, в воскресенье едет на дачу, проводит время дома, с друзьями, занимается детьми и так далее.

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос в появлении силы, которая может вырвать из этих 70-80% не голосующих какую-то часть на себя. Такая сила сразу же приобретет очень серьезный вес и авторитет. Представьте себе, когда явка на выборах в Москве будет, допустим, не 21%, а хотя бы 40%. К этим 40% добавилось 19%, благодаря появлению какой-то новой силы. Естественно, эта сила автоматически будет представлена как на городском, так и впоследствии на правительственном уровне. Стоит простая задача, дефис сложная - выработать повестку дня для тех, кто сегодня не голосует. Если пробовать залезть на поле голосующих людей, то оно уже поделено между Думскими партиями: КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия и где-то рядом относительно крупные не парламентские партии, но которые претендуют туда зайти. Например, Компартия Сурайкина. В целом, туда войти невозможно, потому что избиратели поделены.

Это - как зайти на рынок, который давно поделен. Тебя либо убьют, либо посадят, либо с тобой еще что-то произойдет. Нужна альтернативная целевая ниша, которую надо вытащить, которая будет голосовать, которая пойдет за новой силой.

Политика, как явление, построена на конфликте. Все партии должны друг с другом конфликтовать. Конфликтуют кандидаты, их платформы, программы, партии и прочее. Мы видим с вами очень жесткую систему, где присутствуют компромат, чернуха, сняли с выборов, не зарегистрировали, посадили, выпустили. Это - партии конфликтующих идеологем. Хотя реально никто их не придерживается, верхушка партий как минимум, но, как вывески, идеологемы конфликтуют и борются друг с другом.

Кроссовки сейчас в основном производят в Китае, но на них разные названия, и эти названия друг с другом конкурируют, вбрасывая деньги в рекламу. Альтернативой может быть движение, которое будет, с одной стороны, зарегистрировано как политическая партия, чтобы участвовать в выборах, но, с другой стороны, находиться вне зоны политических конфликтов.

Мы изучили социальный массив, и в нем есть очень хорошо структурированная группа людей, которые могут относиться и к среднему классу, и к креативному классу, и к бизнес сообществу, и к служебному сообществу. Это - срез людей, стремящихся к здоровому образу жизни, к саморазвитию, к личностному росту и ищут себе подобных. На сегодня бизнес-тренинги собирают аудитории гораздо больше, чем любая партия может собрать на митинг.

Что люди получат, вступая в партию? С точки зрения классической политики, это извращение, потому что в 30-70е годы прошлого столетия в партию приходили и говорили:"Что я могу дать партии?" А не, что даст им партия? На сегодняшний день политика настолько измельчала, что каждая партия, как магазин, зазывает к себе членов, что-то им обещая. Так как, в итоге, дать реально нечего, обманутые люди разочаровываются и уходят оттуда.

А чем сильны бизнес-тренинги или тренинги личностного роста, разные ЗОЖ - мероприятия в этом отношении? Тем, что люди приходят и еще приносят деньги. Когда-то я прописывал концепцию о том, что сама партия может собираться на ЗОЖ или тренинговой площадке, существовать в формате данных площадок. Тогда приходящие люди будут автоматически становится членами группы. Группа быстро разрастется и приобретет в свои ряды деятельных и активных людей, которые готовы тратить время и деньги на развитие личностного роста.