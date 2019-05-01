Милош Ивкович: Косово и Метохия - составные части Сербии

Международное публичное право и конституционный суверенитет Республики Сербия над Косово и Метохией должны соблюдаться, считает юрист международник Милош Ивкович. В этом должны быть заинтересованы не только сербы, но и все международное сообщество. Это мнение он высказал 20 мая в Москве в доме приемов Смирнова, где по инициативе Международного центра исследования санкций (МЦИС) учрежденного фондом развития современной дипломатии состоялся круглый стол на тему: роль гуманитарного сопровождения инвестиционных проектов .

По итогам круглого стола журналист тирас.ру взял интервью у Милоша Ивковича - преподавателя публичного международного права из Австрии.

• Как можно оценить нынешние политические тенденции, выраженные Президентом Республики Сербия в отношении Косово и Метохии, с точки зрения конституционного права Сербии и международного публичного права?

Президент Республики Сербия г-н Александар Вучич недавно выразил свою терпимость к возможному официальному признанию Косово и Метохии как независимого государства. Осталось неясным, каковы будут масштабы такого признания или говорил ли президент о частичном или полном осуждении суверенитета Сербии над ее конституционным регионом. Несмотря на отсутствие ясности, комментарии Президента являются как конституционными, так и международными публичными правами, которые сложно отстаивать. Обладатель высшей должности в стране может ни злоупотреблять своими полномочиями в соответствии с применимой национальной конституцией, ни пытаться каким-либо иным образом ненадлежащим образом связать государство в соответствии с международным публичным правом. Следовательно, альтернативные и юридически допустимые пути должны быть изучены с наибольшей пользой для сохранения суверенитета, одновременно вдохновляя мир и процветание в регионе.

• Не могли бы вы рассказать об альтернативных решениях, доступных сербскому правительству?

Значительное количество дипломатических, а также правовых инструментов остается в распоряжении сторон в споре. В отсутствие двустороннего разрешения пограничных и имущественных споров правительство Республики Сербии могло бы, в частности, принять рекомендации, вытекающие из «Надежной перспективы расширения и расширения взаимодействия ЕС с Западными Балканами» Европейской комиссии. Международное арбитражное разбирательство следует рассматривать как подходящую, беспристрастную и окончательную альтернативу внезапной, крайней и юридически недопустимой денонсации территории государства.

Однако они не должны немедленно пытаться разрешить наиболее тяжелый спор, а именно спор о правовом статусе Косово и Метохии. Более осмотрительный подход будет включать первоначальное арбитражное или дипломатическое разрешение менее острых вопросов, таких как решение о правах на государственную собственность на территории Косово и Метохии. Поскольку Республика Сербия имеет сильные аргументы в этом отношении, преобладание в этих спорах может решительно поддержать очевидное утверждение о нерушимом суверенитете над Косово и Метохией - тем самым замкнув порочный круг, спровоцированный агрессией НАТО против Югославии в 1999 году.

Отметим, что главный организатор мероприятия, президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян подчеркнул следующее: "Современный мир слишком хрупок, чтобы международные вопросы решались с помощью ультиматумов и угроз. И сербская проблема является в контексте этого наглядной, острой и актуальной. Полагаю, что решение затянувшихся конфликтов ускорится при использовании технологий и возможностей народной дипломатии".