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2019
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Сергей Бабурин: Неверов отдал 16 лет тяжелому шахтерскому труду

Сергей Бабурин: Неверов отдал 16 лет тяжелому шахтерскому труду

Политика // Вчера, 14:23 // 114
Сергей Бабурин принял участие в рождественской парламентской встрече патриарха Кирилла  с депутатами и общественными активистами. Своими впечатлениями он поделился на странице в социальных сетях. Предлагаем вашему вниманию его комментарий: 
 
Принял приглашение и 30 января впервые был на Рождественской парламентской встрече Патриарха Кирилла с депутатами и представителями общественности.
Выступление Святейшего, особенно в первой части, было глубоким и содержательным, чего не скажешь о лидерах фракций.
 
Мне даже понравилось, как спикер парламента Вячеслав Володин, предоставляя слово лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Неверову, "поставил на место" выступивших перед этим Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Вроде бы похвалил, подчеркнув 25 лет их работы в ГосДуме, а вроде бы и нет, напомнив о 16 годах, отданных Сергеем Неверовым тяжелому шахтерскому труду.
Рад, что повидался со многими давними знакомыми.

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