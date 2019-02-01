Сергей Бабурин: Неверов отдал 16 лет тяжелому шахтерскому труду

Сергей Бабурин принял участие в рождественской парламентской встрече патриарха Кирилла с депутатами и общественными активистами. Своими впечатлениями он поделился на странице в социальных сетях. Предлагаем вашему вниманию его комментарий:

Принял приглашение и 30 января впервые был на Рождественской парламентской встрече Патриарха Кирилла с депутатами и представителями общественности.

Выступление Святейшего, особенно в первой части, было глубоким и содержательным, чего не скажешь о лидерах фракций.

Мне даже понравилось, как спикер парламента Вячеслав Володин, предоставляя слово лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Неверову, "поставил на место" выступивших перед этим Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова. Вроде бы похвалил, подчеркнув 25 лет их работы в ГосДуме, а вроде бы и нет, напомнив о 16 годах, отданных Сергеем Неверовым тяжелому шахтерскому труду.

Рад, что повидался со многими давними знакомыми.