Владимир Блинов об идеократии как предвестии лелеемого Царства

Россия на распутье, считают политологи и эксперты. Куда идти: по пути европейских демократий или по своему пути, где за основу взяты такие ценности, как традиция, идеология, православие и монархия. Предлагаем вниманию статью публициста и аналитика Владимира Блинова, в которой он предлагает свой сценарий развития событий.





Россию будоражат грезы о православном Царе. Витают они не только в церковных кругах, но и захватили многих, осмысленно занимающихся политикой. Значимое число патриотов говорят о восстановлении монархии как политическом идеале. Вдохновляются эти упования пророчествами святых. В словах Анатолия Оптинского, беседах Мотовилова с Серафимом Саровским и у других описывается воцарение православного правителя после периода смуты.





Без сомнения, Церковное Предание – маяк в мирском пути. Но в политике первостепенно опираться на понимание жизни, когда восхождение к идеалу видится чередой осязаемых шагов.





За последние сто лет после падения Царства система управления значимо усложнилась, самодержавие рухнуло во всем мире. Новое общество потребовало кратно большее число шестеренок, где бюрократия умножает расстояние между правителем и правлением. Управлять вертикалью в ручном режиме стало неэффективно.





На пути к Царству важно пройти путь к связной идеологии, способной скрепить политическую силу и пронизать государственную машину. Тут вряд ли можно изобрести новое после опыта русской революции 17-го года. Впредь в XX-м веке авторитарные режимы опирались на когорту единомышленников, рекрутируемых через преданность идеалам.





Как известно, нет пророка в своем Отечестве, и чужие образы манят сильнее изведанного. Ныне цветущий Китай, воспринявший лучшее в идеократии и наладивший ротацию чиновничества, движется вперед. Тем временем Россия озирается по сторонам, ища новые формы, не думая переосмыслить пережитое. Мечты об идеальном правлении важно подкреплять шагами по созданию силы, исполненной внятными идеалами, на которую Новое Царство сможет опереться.





Владимир Блинов, политолог, идеолог традиционализма