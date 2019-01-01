Дмитрий Соин: зачем нужны курсы политтехнолога?

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин рассказал о том, зачем нужны курсы политтехнолога и как их можно использовать в жизни:

"Многие из вас хотели бы войти в мир политики. Один из кратчайших к этому путей, это стать высококвалифицированным профессиональным политтехнологом. Именно эту специальность вы можете получить на базе Европейского института ЮСТО. Полученные знания помогут вам принять участие в избирательных компаниях. налаживать важные связи, зарабатывать серьезные деньги, открывать свой политический путь в современном мире".