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Скандал: стало известно как выбивали признания у Бутиной. Видео!

Скандал: стало известно как выбивали признания у Бутиной. Видео!

Политика // Сегодня, 22:44 // 0
Стали известны подробности выбивания показаний в застенках США у Марии Бутиной. Пытки были изощренными, построенными на психологическом давлении и предельном изматывании человека. Поэтому любые признания Марии Бутиной нельзя считать законными и адекватными, утверждает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
 
Бутина должна быть освобождена и отправлена на родину незамедлительно. Сегодня она реально политзаключенная. Смотри видео:
 

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