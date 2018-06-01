Скандал: стало известно как выбивали признания у Бутиной. Видео!
Политика // Сегодня, 22:44 // 0
Стали известны подробности выбивания показаний в застенках США у Марии Бутиной. Пытки были изощренными, построенными на психологическом давлении и предельном изматывании человека. Поэтому любые признания Марии Бутиной нельзя считать законными и адекватными, утверждает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
Бутина должна быть освобождена и отправлена на родину незамедлительно. Сегодня она реально политзаключенная. Смотри видео: