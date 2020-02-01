Турнир Федерации боевого самбо в Дзержинском

В Подмосковье прошло спортивно-патриотическое мероприятие Федерации боевого самбо России. Организаторами мероприятия стали председатель общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков и председатель подмосковного отделения Федерации боевого самбо России, ветеран ВДВ Михаил Кононенко.





Фестиваль боевых искусств, посвященный Дню защитника Отечества и памяти подвига легендарной 6-й роты ВДВ состоялся при поддержке Главы городского округа Дзержинский Московской области Людмилы Ивановой.





Любители отечественного универсального вида единоборств приехали в Дзержинский из Москвы и с разных уголков Подмосковья, а также с других регионов России. Почетными гостями мероприятия стали ветераны спецслужб и вооруженных сил Российской Федерации, представители руководства Федерации боевого самбо России, духовенства Николо-Угрешского монастыря и бизнес-сообщества. В течение соревнований на борцовском ковре испытали свои силы свыше 150 бойцов из спортивных клубов Федерации боевого самбо России.





Фестиваль единоборств прошел при товарищеской помощи Военно-спортивного клуба им.Героя России А.В.Баландина, Российского информационного агенства "Ветеранские вести", Союза национальных и неолимпийских видов спорта России, Союза Героев Российской Федерации, Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ, а также коллег из Благотворительного Фонда "Верность Победе" им. А.П. Маресьева и Сервисного центра по ремонту компьютерной и мобильной техники "АйСервис".



