Религии мира: от конфликтов к миру и гармонии.

По мнению специалиста в области сравнительного религоведения, профессора Дмитрия Соина: "Религия может быть и источником жесточайших конфликтов, вплоть до геноцида, и пространством гармонии построенном на миролюбии и духовном развитии. Все зависит о уровня развития , как конкретного человека, так и общества в целом. Преодоление конфликтности в религиозной среде - возможно через расширение кругозора, знаний и технологий. Через постижение главного принципа: межрелигиозный диалог - главный источник мира и стабильности в этом секторе человеческого социума".

"Субъективные причина религиозных конфликтов: жажда гегемонии, стремление к обладанию максимальными материальными ресурсами, слабые интеллектуальные, аналитические, культурные и цивилизационные устои. История человечества с древних времен и по сей день насыщена примерами кровавых религиозных войн. На уничтожение, когда гибли сотни тысяч и миллионы человек. Несмотря на прогресс в науке и общий гуманистический фон религиозные фанатики серьезно активизировались. Этому можно противопоставить консолидацию духовных начал основных религий мира, а так же нравственность, культуру и знания, уверен профессор Соин. Подробнее в видео:



