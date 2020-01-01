Всеволод Чаплин сгорел от психо-эмоциональной перегрузки

Скончавшийся на пороге своего прихода протоиерей Всеволод Чаплин стал жертвой психо-эмоциональных и физических перегрузок. Он просто "сгорел" полностью отдаваясь борьбе за торжество православия и русской идеи. Такую точку зрения высказал лично знавший о. Всеволода ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

"Я участвовал в ряде мероприятий, где присутствовал так же и о. Всеволод. Общался с ним и в неформальной обстановке. Мой вывод таков - это был искренний и самоотверженный человек, который работал на износ. Он игнорировал состояние своего здоровья, был перегружен острыми событиями. В итоге организм дал сбой и он умер на пороге своего храма в 51 год. Остается сказать только одно: Царствие Небесное тебе, о. Всеволод Чаплин".