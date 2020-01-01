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Всеволод Чаплин сгорел от психо-эмоциональной перегрузки

Всеволод Чаплин сгорел от психо-эмоциональной перегрузки

Религия // 22:22, 26 января 2020 // 346
Скончавшийся на пороге своего прихода протоиерей Всеволод Чаплин стал жертвой психо-эмоциональных и физических перегрузок. Он просто "сгорел" полностью отдаваясь борьбе за торжество православия и русской идеи. Такую точку зрения высказал лично знавший о. Всеволода ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
 
"Я участвовал в ряде мероприятий, где присутствовал так же и о. Всеволод. Общался с ним и в неформальной обстановке. Мой вывод таков - это был искренний и самоотверженный человек, который работал на износ. Он игнорировал состояние своего здоровья, был перегружен острыми событиями. В итоге организм дал сбой и он умер на пороге своего храма в 51 год. Остается сказать только одно: Царствие Небесное тебе, о. Всеволод Чаплин". 

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