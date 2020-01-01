Дух Рождества объединяет народы и культуры!

7 января 2020 года в день православного Рождества Христова на площади перед Духовно-просветительским центром в Санкт-Петербурге в городе Сестрорецке в 16-й раз прошло уже традиционное праздничное мероприятие, организованное для детей и взрослых. Духовно-просветительский центр в городе Сестрорецке является давним партнёром Центра социально-консервативной политики в сфере реализации ряда культурных проектов, направленных на поддержку и продвижения традиционных ценностей.

В этот день по сложившемуся обычаю в самом центре Сестрорецка, на площади у вокзала, при храме Тихвинской иконы Божьей Матери состоялся Рождественский молебен и концертная программа, в которой приняли участие казаки «Невской сечи» и дети, которые обучаются в воскресной школе имени Цесаревича Алексия при храме Тихвинской иконы Божьей Матери. Юные прихожане исполняли Рождественские колядки и читали стихи о Рождестве Христовом, а казаки пели традиционные Рождественские песни. Рядом с храмом, возле здания духовной библиотеки памяти Его Императорского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая II была установлена традиционная Рождественская композиция «Вертеп», у которой после Рождественского молебна состоялась концертная программа и уже полюбившееся всем чаепитие с огромным 45-килограммовым тортом в форме библиотеки.

После молебна, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка архимандрит Гавриил (Коневиченко) прочитал Рождественское послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и поздравил всех присутствующих с наступившим Рождеством Христовым. Затем всех присутствующих на празднике поздравил глава муниципального образования — председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Владимирович Иванов, прибывший на мероприятие вместе с заместителем председателя Муниципального совета города Сестрорецка Владимиром Витальевичем Матвеевым и депутатом Муниципального совета города Сестрорецка Юрием Юрьевичем Козыревым. Также с Рождественским праздником поздравила всех гостей президент Регионального общественного фонда возрождения русских культурных традиций, оздоровления экологии, повышения физической культуры населения «Берега» Ольга Линицкая. Во время мероприятия по пригласительным билетам дети получили сладкие подарки от Фонда «Берега».

Накануне праздника бесплатные пригласительные билеты были переданы социально-незащищенным и многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями и воспитанникам Воскресной школы Цесаревича Алексия при Тихвинском храме г. Сестрорецка. По данным билетам дети получили сладкие рождественские подарки. В этом году неоценимую помощь Фонду «Берега» в приобретении рождественских подарков для детей, нуждающихся в социальной защите, оказала крупная строительная компания ООО «Магма Групп» и лично её директор Магомедбеков Магомед Алавудинович. Представитель строительной компании ООО «Магма Групп» Магомедов Шамиль Гасанович, как почетный гость мероприятия, в своем выступлении на Светлом празднике поздравил присутствующих. Шамиль рассказал присутствующим об истории его семьи. Четверо его предков, уроженцы Дагестана, служили ещё в Царской армии. Так, старший из них-Исрапил был кавалеристом и пулемётчиком в знаменитой Дикой дивизии. Другой родственник Магомед Абдулаев в составе Дикой дивизии в 1913 году участвовал в знаменитой операции по ликвидации разбойника Зелимхана, который многие годы терроризировал мирное население Кавказа.

Ещё один предок Шамиля Гасановича — Дибирасул Хусейн участвовал в Русско-японской войне, а в 1916 году принял участие в Брусиловском прорыве в составе Дикой дивизии, за что был награждён Георгиевским крестом. Самый известный в его семье - двоюродный прадедушка Абдулхалик Гусейнов, который служил в Императорском конвое и также заслужил Георгиевский крест. Сам Шамиль много лет своей жизни отдал службе в органах внутренних дел Российской Федерации, имеет воинское звание «старший лейтенант» и различные награды за хорошую службу. В своё время Шамиль Гасанович принимал непосредственное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. По его словам, в Дагестане, где преимущественно проживает мусульманское население, мусульмане и христиане совместно отмечают многие христианские праздники, прежде всего- Рождество Христово и Пасху, поэтому представители дагестанского культурной автономии Санкт-Петербурга готовы оказывать помощь в проведении православных праздников.

С кратким праздничным обращением к собравшимся выступил кандидат социологических наук, проректор по региональному развитию Европейского института "JUSTO" и руководитель направления по региональному развитию сети Центра социально-консервативной политики Шеляпин Николай Викторович. В частности, Николай Викторович сердечно поздравив всех с Рождеством Христовым и отметил, что в Русской армии всегда бок о бок сражались за Родину, как православные христиане, так и горцы-мусульмане, которым часто поручали выполнения самых трудных заданий. Николай Викторович рассказал о роли Кавказа в российской культуре и цивилизации и официально объявил о начале работы Фонда "Абхазо-российский Центр "Устойчивое развитие», в котором он выступил в качестве одного из учредителей. Данный Фонд будет способствовать организации оздоровительного и культурного детского отдыха в Республике Абхазия, в том числе в период новогодних и рождественских каникул.





Данный Рождественский праздник подарил радость всем гостям, которые получили возможность почувствовать себя гражданами сильного, дружного, многонационального, самоорганизованного и социально ответственного Российского государства.