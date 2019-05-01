Дмитрий Соин: о истоках религиозных войн. Видео!

Религиозные войны, фанатизм и мракобесие не оставляют человечество даже в 21 веке. О причинах этой зловещей и одновременно парадоксальной ситуации рассуждает ректор Европейского института ЮСТО, социолог, психолог и религовед Дмитрий Соин:

Корр. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевич Соиным. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич!

Главная заповедь всех религиозных конфессий - "не убий". Как Вы думаете, Дмитрий Юрьевич, почему же на протяжении исторического существования человечества именно на религиозной почве происходят войны и до сегодняшнего дня?

Д.Ю. Я сам поражаюсь тому, что люди верующие либо люди, заявляющие себя верующими, а порой это и те, кто объявляет себя фанатично верующими, могут взять и убить другого человека только из-за того, что он иным способом молится Богу. Или только за то, что у него какая-то другая Священная книга или образ Бога, образы святых, образы каких-то историй, связанных с божественным происхождением земли, людей, космоса.

Это реально трагический парадокс и ужасное явление, потому что основные религии действительно провозглашают принцип "не убий". С этого принципа, по сути, начинается Библия. На санскрите он звучит, как "ахимса" и лежит в основе ведической культуры. Принцип "не убий" лежит в основе целого ряда других крупных религиозных массивов.

Библейский массив, например, включает в себя не только христиан, но и иудеев и мусульман. Посмотрите насколько ненавидят друг друга арабы и евреи. Арабо-израильскими войнами насыщена вся эпоха 20 и 21 веков. Хотя народы близко-родственные, относящиеся к одной группе. Но, они находятся в перманентном конфликте из-за того, что одни - иудеи, вторые - мусульмане.

А внутри исламского мира: шииты воюют с суннитами, сунниты воюют с ваххабитами, те все вместе воюют и с шиитами и с суннитами. Рекой течет кровь и уничтожаются тысячи, сотни тысяч людей.

А христиане, которые с одной стороны организовывали крестовые походы против мусульман, а с другой - внутри себя уничтожали за любое инакомыслие. Например, католики вырезали своих же французов-гугенотов, а в России преследовали тех православных христиан, которые не приняли реформу Никона. Массовые сожжения людей, казни, преследования, каторги и так далее.

Все это не может не удивлять, потому что Бог есть любовь, Бог есть ненасилие, Бог - это сопричастность, соучастие, помощь и поддержка в самых трудных ситуациях. Если затронуть Библию, в Ветхом Завете принцип ненасилия был возведен в такой же абсолют, как и в Ведах. Принцип "не убий" означал не убий никого вообще. В Библии написано: "И дал Бог в пищу людям плоды земные и древесные". Условно говоря, овощи, фрукты, злаки. Но, самое интересное, хищников не было, то есть, всем другим существам Он дал в пищу те же самые злаки, фрукты, овощи. И потом, по мере грехопадения, люди постепенно начинали вкушать кровь.

Явления агрессивности я могу трактовать только с точки зрения деградации человеческого сознания. Люди пытаются превознести себя за счет того, что относится к какой либо вере и считают, что только их вера правильная, а все остальные - негодяи, мерзавцы, еретики и их не жалко.

Других можно уничтожить, раздавить, преследовать. Особенно сильно это проявляется в монотеизме, где каждая религия категорически борется за свое эксклюзивное право на общение с Богом. В индуизме таких явлений гораздо меньше, потому что там много сект и они друг с другом, как правило, не ссорятся. Бывают конфликты, но религиозных масштабных войн нет, за исключением столкновений в ряде штатов индусов с мусульманами.

Основа религиозного мракобесия, агрессивности, на мой взгляд, заключается в отсутствии знаний и духовности. Духовностью прикрывается агрессивность, когда человек заявляет о себе как о мега духовном и буквально нападает на представителей других религий. Это говорит лишь о том, что он категорически бездуховен либо он психически болен, либо пребывает в жутком незнании, которое позволяет ему оскорблять людей, нападать на них, а иногда даже и убивать только из-за того, что они другой религиозной принадлежности.

Все это в итоге превращается в фанатизм. Что далеко ходить. Вот в двухтысячные годы, когда какие-нибудь ваххабиты берут и массово отрезают на видеокамеру головы людям другой религии. Какая-то страшная фантастика! Как можно убить человека за то, что он молится по-другому? Мне это, например, неприемлемо, непонятно и как бороться с этим насилием? Хотя борются, бомбят Игил, бомбят базы религиозных фанатиков.

Но что меняется? Ничего. Их становится все больше, к сожалению, потому что одними бомбардировками проблему не решишь. Надо работать с сознанием человека. Нужно создавать условия, при которых человек будет ощущать гармонию, внутреннюю и внешнюю через мир, благо и творение добра. Это - единственный вариант, когда религиозные конфликты, как и все прочие, построенные на кровавом насилии, уйдут в прошлое, потому что силовыми методами можно бороться столетиями и ничего не добиться. В истории человечества это было уже неоднократно.

Конечно, огромную роль должны играть религиозные деятели: пасторы, священники, муллы, гуру и все, кто задействован в коммуникации с людьми. Если религиозный деятель позволяет себе в публичном пространстве говорить, что только мы правильные, а все остальные негодяи и делают что-то не так, то по сути он разжигает религиозную рознь и противостояние. И не понимает, что в итоге сам может получить удар, потому что где-то такой же деятель настроит сторонников против адептов его церкви, в следствии чего произойдет религиозный конфликт, когда могут погибнуть люди и в том числе те, кто его поджигает. Хотя, как правило, им , к сожалению, удается спастись, а те, кто подался на пропаганду в первую очередь и становятся жертвами.

Поэтому постоянная работа с сознанием должна проходить нитью через детский сад, школу, институт, через всю жизнь. Воспитание человека в духе тех принципов, которые были близки тому же Льву Толстому, Махатма Ганди. Это те принципы, которые проповедывал Иисус Христос.

На провокационные вопросы, касавшиеся разборок в Иудее между иудеями и римлянами, он призывал только к одному: к молитве, смирению и духовному росту, к обращению к Богу для решения всех своих вопросов. Нет ни одного слова, где бы Иисус Христос сказал своим сторонникам:"Возьмите топоры, вилы, мечи, аркебузы и идите, убейте тех, кто не с нами". Нет ни одного слова. Это можно прочитать, перечитать все до дыр Евангелие и ничего подобного вы там не найдете.

Так почему же тогда под флагом религиозной проповеди подается агрессивная символика. Почему тоже самое присутствует в проповедях ряда других религиозных деятелей, относящихся к разным конфессиям. За этим должны строго следить и общество, и государство, и массмедиа.

В 21-ом веке, когда люди не просто полетели в космос, а уже осваивают космос, когда люди занимаются нанотехнологиями, изучают сопредельные планеты, постигают новые аспекты мироздания и на этом фоне появляются люди, которые начинают поднимать флаг мракобесия и радикализма, призывая к насилию, расправе, к преследованию других верующих только за то, что они по-другому идут к Богу, который, на мой взгляд (можете меня за это критиковать), вообщем-то един.

Но, в силу культурно-исторических причин и обстоятельств люди видят Его как-то по-разному, потому что не могут на всей планете земля люди видеть Бога одинаково. Есть Африка, есть Азия, Южная и Северная Америка, Европа, Австралия. Везде живут разные люди и у них даже угол наклона солнца разный. По сути, мы и мир-то видим по-разному. Естественно, что все идут к Богу своими путями. Но, важно, что они идут.

Я недавно общался с одним крупным религиозным деятелем и мы обсуждали данную тему. Я сказал, что главный и первый вопрос, который можно и как-то уместно задать другому человеку - верит ли он в Бога? И как постигает, ощущает Бога. Если человек захочет, то сам расскажет, что он это делает через христианскую церковь, через ислам, йогу, буддизм, авестизм, через любые другие культы.

Должно быть элементом неприличия спросить:"А ты в какую церковь ходишь?" Это уже начало конфликта. Этого допускать нельзя. Я стою на позиции во многом очень близкой к той, которую озвучил Свами Вивекананда на известном Парламенте религий в 1893 году, когда развенчал религиозный фанатизм, агрессивность и радикализм. Этот человек, философ, мыслитель, а вместе с ним и тысячи других прогрессивных философов и мыслителей заложили основу для того, чтобы люди верили в Бога, не боясь, что за это их убьют, покарают или будут преследовать.

Мы беседовали с ректором Европейского института JUSTO, профессором Соиным Дмитрием Юрьевичем. Спасибо Вам, Дмитрий Юрьевич!